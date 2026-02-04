Revelan la lista de países con mayor reservas de oro y sorprende la posición que ocupa México

El oro sigue siendo uno de los activos estratégicos más valorados por los países para fortalecer sus economías y ganar margen de maniobra frente a la volatilidad internacional.

El ranking mundial de reservas, de acuerdo con datos de Trading Economics a septiembre del año pasado, confirma qué naciones concentran la mayor cantidad de este metal precioso y dónde se ubica México dentro del escenario global.

Cuáles son los países que concentran más oro en el mundo

De acuerdo con los datos más recientes, Estados Unidos se mantiene como el país con mayores reservas de oro del planeta, con una ventaja amplia sobre el resto de las economías desarrolladas. Alemania e Italia completan el podio y consolidan a Europa y Norteamérica como las regiones con mayor respaldo en este activo.

Las principales posiciones del ranking quedan de la siguiente manera:

Estados Unidos : 8133 toneladas de oro

: 8133 toneladas de oro Alemania : 3 350 toneladas

: 3 350 toneladas Italia: 2452 toneladas

Especialistas en economía destacan que estas reservas representan una herramienta fundamental para enfrentar crisis financieras, depreciaciones monetarias y periodos de inestabilidad global.

México y su posición en el ranking mundial

México no figura entre los primeros lugares del listado, pero su ubicación llama la atención. El país ocupa el puesto 35 a nivel mundial, con alrededor de 120 toneladas de oro en reservas, un volumen que forma parte de sus activos estratégicos y que aporta respaldo ante escenarios económicos adversos.

En el continente americano, México se sitúa en el tercer lugar, solo por detrás de Estados Unidos y Brasil, que cuenta con 145 toneladas. Venezuela, que en 2022 registró 161 toneladas, no aparece en el ranking más reciente.

Por qué el oro sigue siendo un activo clave

El papel del oro dentro de las reservas internacionales resulta fundamental para los países, ya que funciona como un escudo frente a la volatilidad de los mercados financieros y las fluctuaciones cambiarias. Contar con este respaldo permite:

Mayor estabilidad en momentos de crisis económica

Capacidad de respuesta ante devaluaciones monetarias

Refuerzo de la confianza en la solidez financiera del país



