Donald Trump crea el Consejo de Paz; objetivos y países miembros de la nueva organización internacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , formalizó este jueves en Davos, Suiza, la creación del Consejo de Paz, un nuevo organismo internacional impulsado directamente desde la Casa Blanca y concebido fuera de los esquemas tradicionales de gobernanza global.

El anuncio se dio en el marco del Foro Económico Mundial, donde Trump presentó al Consejo de Paz como una plataforma destinada a “asegurar una paz duradera en regiones amenazadas por conflictos”, al tiempo que busca reforzar el liderazgo global de Estados Unidos.

El propio mandatario asumió la presidencia del organismo, con poder de veto sobre las decisiones y la agenda estratégica.

President Donald J. Trump signs and ratifies the Board of Peace charter, officially making the Board of Peace an international organization.



THE PEACE PRESIDENT 🕊️🇺🇸 pic.twitter.com/J7v8d0S8m7 — The White House (@WhiteHouse) January 22, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué es el Consejo de Paz de Donald Trump y cuál es su objetivo?

De acuerdo con su estatuto fundacional, el Consejo de Paz tiene como misión promover la estabilidad, restablecer una gobernanza legítima y garantizar la paz en zonas afectadas por guerras activas o latentes.

Su origen se remonta al plan de 20 puntos impulsado por Trump para poner fin al conflicto entre Israel y el grupo Hamas , con énfasis en la reconstrucción y administración civil de la Franja de Gaza.

Entre sus funciones clave destacan la supervisión de un comité tecnocrático palestino encargado de la gobernanza transitoria del enclave y la coordinación de una Fuerza Internacional de Estabilización, responsable de mantener el alto el fuego y desarmar a grupos insurgentes.

Países que integran el Consejo de Paz

La membresía inicial del organismo incluye a más de una veintena de países, entre ellos:



Baréin

Marruecos

Argentina

Armenia

Azerbaiyán

Bélgica

Bulgaria

Egipto

Hungría

Indonesia

Jordania

Kazajistán

Kosovo

Mongolia

Pakistán

Paraguay

Qatar

Arabia Saudita

Turquía

Emiratos Árabes Unidos

Uzbekistán

Durante la sesión inaugural en Davos, líderes de Baréin y Marruecos ratificaron la carta fundacional; mientras que el presidente argentino, Javier Milei , fue el primer mandatario en adherirse formalmente a la iniciativa.

Donald Trump llega a la reunión del Fondo Económico Mundial

Liderazgo, membresía y respaldo internacional

El comité ejecutivo del Consejo de Paz incluye figuras cercanas a Trump, como el secretario de Estado, Marco Rubio ; Jared Kushner; el enviado especial Steve Witkoff y el exprimer ministro británico Tony Blair.

La adhesión al organismo será gratuita durante los primeros tres años, aunque se contempla la posibilidad de adquirir un “asiento permanente” mediante un pago de mil millones de dólares.

Trump aseguró que alrededor de 35 dirigentes ya manifestaron su respaldo al proyecto, cuya carta entrará en vigor una vez que al menos tres Estados la hayan firmado.

"Es realmente fantástico": Trump anuncia un acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN El republicano señaló que, como resultado de este acuerdo, se frenará la entrada en vigor de los aranceles programados para el 1 de febrero, los cuales habrían impactado a los países aliados de Europa. 21 enero, 2026

Los primeros planes del Consejo de Paz

Además, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en noviembre de 2025 la Resolución 2803, que reconoce al Board of Peace (o Consejo de Paz, en español) y limita su mandato para Gaza hasta finales de 2027.

El evento concluyó con el compromiso del Consejo de Paz de mantener el alto el fuego en Gaza, garantizar la ayuda humanitaria, así como avanzar en la resolución de conflictos en regiones como el Cáucaso, África y Asia meridional.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.