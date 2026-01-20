Tragedia en Barcelona: Derrumbe de muro provoca accidente ferroviario; reportan un muerto y 37 heridos

Un accidente de tren se registró la tarde de este martes en la línea R4 de Rodalies de Catalunya, en el tramo comprendido entre Gelida y Sant Sadurní d’Anoia, en la provincia de Barcelona. Un muro de contención colapsó y cayó directamente sobre las vías, lo que provocó que el convoy, con pasajeros a bordo y con destino a Manresa, impactara contra los escombros.

El choque derivó en el descarrilamiento parcial del tren y activó una respuesta de emergencia a gran escala. El siniestro generó conmoción en las comarcas del Alt Penedès y el Baix Llobregat, además de un corte total del servicio ferroviario en la zona.

¿Qué se sabe de las víctimas?

Las autoridades confirmaron el fallecimiento del maquinista del tren, quien viajaba en la cabina al momento del impacto. Además, alrededor de 37 personas resultaron heridas, de las cuales al menos cuatro se encuentran en estado grave o crítico.

El resto de los pasajeros presenta lesiones de menor consideración. Los equipos médicos continúan evaluando la evolución de los heridos, mientras los hospitales de la región permanecen en alerta ante posibles traslados adicionales.

Respuesta de los servicios de emergencias

Protecció Civil activó de inmediato el plan FERROCAT, diseñado para atender emergencias ferroviarias. El teléfono 112 recibió 28 llamadas de alerta tras el accidente de tren.

En el lugar se desplegaron ambulancias del Sistema d’Emergències Mèdiques y efectivos de Bombers de la Generalitat, quienes realizaron labores de rescate, estabilización del convoy y atención inicial a los pasajeros afectados.

¿Cómo está la circulación ahora?

La línea R4 permanece suspendida entre Gelida y Sant Sadurní d’Anoia. Rodalies y Adif trabajan en la retirada del tren y de los escombros, así como en la evaluación de daños en vías y catenarias.

Las autoridades recomiendan a los usuarios consultar canales oficiales para conocer rutas alternas y servicios de sustitución, mientras continúan las tareas para restablecer el servicio con seguridad.

¿Qué pudo causar la caída del muro?

Hasta el momento no existe una causa oficial confirmada. Especialistas señalan que factores como lluvias intensas, desgaste estructural u obras cercanas podrían haber influido en el colapso del muro de contención.

Saldo del descarrilamiento de trenes en España

Adif y las autoridades competentes mantienen abiertas las investigaciones. Los resultados serán clave para prevenir futuros accidentes de tren y reforzar la seguridad de la infraestructura ferroviaria en Cataluña.

