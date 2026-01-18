Se descarrilan dos trenes de alta velocidad en Córdoba y varias personas murieron

Dos trenes de alta velocidad se descarrilaron en Adamux, Córdoba, provocando un terrible accidente en España en donde cinco personas perdieron la vida y otras 25 resultaron heridas de gravedad, de acuerdo con fuentes de la Guardia Civil y de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El accidente fue muy aparatoso. Un tren Iriyo se salió del carril y se cayó a la vía contraria, donde impactó directamente con el otro tren. Todavía no se conocen las razones del descarrilamiento, sin embargo, es un hecho que al menos 300 personas viajaban en el tren Iriyo, además de que algunos pasajeros quedaron prensados tras el impacto.

Detalles del descarrilamiento de trenes en Córdoba

El tren Iryo salió de Málaga con destino a Madrid a las 18:40 de la tarde, y el accidente ocurrió aproximadamente a las 19:39, una hora después de haber comenzado su trayecto, a la altura de Adamuz.

Hasta ahora, se sabe que dos personas que iban en el tren que se descarriló murieron, mientras que otras tres del tren que fue impactado también perdieron la vida. De acuerdo con el alcalde de Adamuz, la escena era "dantesca", ya que vieron los cadáveres de las personas en la zona del impacto, con una persona que incluso fue cortada por la mitad, según cuenta en su declaración para El País.

El tren de LD AV Iryo 6189 Málaga - Pta de Atocha ha descarrilado en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz, invadiendo la vía contigua. Por vía contigua circulaba tren de LD AV 2384 Pta. de Atocha - Huelva , que también ha descarrilado. — INFOAdif (@InfoAdif) January 18, 2026

Los pasajeros de ambos trenes fueron desalojados y los cuerpos de emergencia siguen trabajando en el rescate de las personas que quedaron atrapadas. Asimismo, la circulación de los trenes en ambas direcciones quedó temporalmente suspendida.

El periodista Salvador Jiménez, del medio RTVE, iba en uno de los trenes, y contó en una entrevista para televisión que el impacto se sintió como un "terremoto en todo el vagón", y que poco después los mismos pasajeros tomaron martillos para abrir puertas y ventanas y poder salir del convoy.

