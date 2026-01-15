Trump reitera que María Corina Machado carece de apoyo para liderar transición en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, se reunieron este jueves en la Casa Blanca para abordar la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

Según la agenda oficial del mandatario estadounidense, el encuentro se celebró a las 12:30 hora de Washington en un comedor privado de la residencia presidencial y se desarrolló a puerta cerrada, sin acceso para la prensa. Tuvo una duración aproximada de dos horas.

El encuentro, el primero entre ambos, se produce menos de dos semanas después de que Estados Unidos de la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante un ataque en Venezuela el 3 de enero, a los que se trasladó a Nueva York para juzgarlos por narcotráfico.

🇻🇪🇺🇸 | AHORA — Acaba de llegar Maria Corina Machado a la Casa Blanca para su almuerzo con Donald Trump. pic.twitter.com/WxlD9MZG60 — Agustín Antonetti (@agusantonetti) January 15, 2026

Hasta ahora, el republicano ha excluido a Machado y a la oposición venezolana del proceso de transición en el país sudamericano, donde la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió el poder como presidenta encargada con el aval de Washington.

A la salida de la Casa Blanca, Machado declaró brevemente a la prensa que la reunión fue "muy bien", pero no reveló mayores detalles.

"No tiene apoyo": Trump sobre Machado

El también empresario neoyorquino mantiene su opinión de que la líder opositora no tiene los apoyos suficientes en Venezuela para liderar una transición en ese país, según la portavoz Karoline Leavitt.

Preguntada sobre si Trump había cambiado de postura sobre la Premio Nobel de la Paz, Leavitt advirtió que la del mandatario "fue una evaluación realista, basada en lo que el presidente estaba leyendo y escuchando de sus asesores y su equipo de seguridad nacional".

🚨🇺🇸🇻🇪 "Es una evaluación realista"



Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, reafirma que sería muy difícil para María Corina Machado (@MariaCorinaYA) ejercer la presidencia en Venezuela porque no cuenta con apoyo y respeto en el país.



📹VPI TV #BREAKING #EEUU #Trump pic.twitter.com/SUFUbjAdnd — Josue Aguilar (@josuealeexis) January 15, 2026

"Sé que el presidente esperaba con interés esta reunión y que confiaba en que sería una buena y positiva conversación con la señora Machado, quien es realmente una voz notable y valiente para muchas personas en Venezuela", declaró.

