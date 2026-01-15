EUA emite sanciones contra Ali Larijani y otros líderes iraníes por violencia en las protestas

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves 15 de enero una ronda de sanciones dirigidas contra varios altos funcionarios del gobierno de Irán, incluyendo a Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, a quienes responsabiliza por la violenta represión a las protestas ciudadanas que se han extendido por todo el país.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Tesoro, señaló que estas medidas se implementan para ejercer “máxima presión” sobre el régimen iraní, acusándolo de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y de utilizar complejos mecanismos financieros para evadir sanciones internacionales.

Today, as the people of Iran bravely take to the streets to demand basic freedoms and economic security, Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) is taking action against the architects of the Iranian regime’s brutal crackdown on peaceful demonstrators, as well as the… — Treasury Department (@USTreasury) January 15, 2026

Sanciones dirigidas a líderes de seguridad

Entre los funcionarios sancionados figura Ali Larijani, figura clave en la respuesta del gobierno de Teherán frente a las protestas populares, a quienes Estados Unidos acusa de dirigir y coordinar las acciones de las fuerzas de seguridad para reprimir manifestantes pacíficos.

Larijani habría sido uno de los primeros líderes en ordenar el uso de fuerza letal contra ciudadanos que exigían libertades fundamentales y mejoras económicas.

Además de Larijani, la lista incluye comandantes de las fuerzas del orden y de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) en diversas regiones del país, considerados responsables de operaciones que habrían resultado en miles de muertos y heridos.

La Oficina del Tesoro destacó que algunos de estos mandos habrían dirigido acciones que incluso alcanzaron hospitales y zonas civiles, según informes de derechos humanos.

Acusaciones por redes financieras y lavado de dinero

La sanción no se limita a individuos. También se incluyeron 18 personas y entidades acusadas de operar redes de “banca en la sombra” que facilitan el lavado de ganancias por exportación de petróleo y productos petroquímicos, evadiendo las restricciones económicas impuestas por Washington.

Estas redes, señaló la OFAC, permiten a la élite iraní mover recursos financieros en beneficio propio y para sostener su aparato represivo.

La acción se sustenta en órdenes ejecutivas vinculadas tanto a violaciones graves de derechos humanos como a restricciones sobre el sector financiero y energético de Irán , reforzando las limitaciones comerciales y financieras impuestas por Estados Unidos.

Efectos y alcance de las sanciones

Las sanciones implican que todos los bienes y activos de los individuos y entidades señalados que se encuentren dentro de jurisdicción estadounidense quedan bloqueados y no pueden ser comercializados, transferidos o gestionados por personas o empresas del país.

Igualmente, se establece la prohibición general de cualquier transacción con los sancionados sin autorización de la OFAC.

Aunque algunos analistas han señalado que el impacto económico directo puede verse limitado si los sancionados no tienen activos significativos, estas medidas refuerzan el aislamiento financiero y diplomático de Teherán en medio de una crisis interna que ha cobrado cientos de vidas y provocado condenas internacionales.

Con este paquete, la administración estadounidense reafirma su posición de apoyo al pueblo iraní y su intención de responsabilizar a quienes considera responsables de la represión violenta, en una de las protestas más significativas en Irán desde la revolución de 1979.

