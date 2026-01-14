“Es fantástica, trabajamos muy bien con ella"; Delcy Rodríguez y Trump sostienen llamada telefónica

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que mantuvo una conversación telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien definió como una "persona fantástica".

"Hoy tuvimos una conversación excelente y ella es una persona fantástica. De hecho, es alguien con quien hemos trabajado muy bien", declaró el republicano a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El mandatario agregó que la llamada fue "larga", que abordaron "muchos temas" y que se está llevando "muy bien con Venezuela".

De su lado, Rodríguez calificó la charla con Trump como productiva y cortés, desarrollada en un marco de respeto mutuo, en la que se abordaron los "asuntos pendientes" entre ambos gobiernos. Asimismo fuentes diplomáticas calificaron la conversación como "muy extensa y muy buena" y con un tono "excelente".

Trump habló con Rodríguez un día antes de recibir en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien de momento ha sido excluida por Estados Unidos de la transición en Venezuela.

Relación EUA-Venezuela tras captura de Nicolás Maduro

Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta durante el mandato de Nicolás Maduro, asumió el cargo después de que las fuerzas especiales estadounidenses capturaran el 3 de enero en Caracas al líder chavista y a su esposa, Cilia Flores, y los llevaran a Nueva York para juzgarlos por narcotráfico.

Trump sostiene que Estados Unidos mantiene una tutela sobre el gobierno venezolano y ha anunciado acuerdos para recibir millones de barriles de crudo de ese país.

Rodríguez informó este miércoles que en los últimos días el gobierno ha liberado a 406 presos políticos en el país y que el proceso de exarcelación "se mantiene abierto".

Sostuve una larga y cortés conversación telefónica con el Presidente de los EEUU, Donald Trump, desarrollada en un marco de respeto mutuo, en la que abordamos una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como asuntos pendientes entre nuestros gobiernos. pic.twitter.com/TPxQMo4mn0 — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) January 14, 2026

La presidenta encargada dio estas declaraciones junto a su hermano, el jefe negociador del gobierno venezolano, Jorge Rodríguez, y al ministro de Interior, Diosdado Cabello.

