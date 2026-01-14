inklusion.png Sitio accesible
Cayó 'Moncho' en Querétaro, presunto operador de 'Los Lavadora', ligado a robos en las carreteras

“Es fantástica, trabajamos muy bien con ella"; Delcy Rodríguez y Trump sostienen llamada telefónica

De su lado, Rodríguez calificó la charla con Trump como productiva y cortés, desarrollada en un marco de respeto mutuo, en la que se abordaron los “asuntos pendientes” entre ambos gobiernos.

Internacional

Escrito por:  Majo Santillán González

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que mantuvo una conversación telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien definió como una "persona fantástica".

"Hoy tuvimos una conversación excelente y ella es una persona fantástica. De hecho, es alguien con quien hemos trabajado muy bien", declaró el republicano a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El mandatario agregó que la llamada fue "larga", que abordaron "muchos temas" y que se está llevando "muy bien con Venezuela".

De su lado, Rodríguez calificó la charla con Trump como productiva y cortés, desarrollada en un marco de respeto mutuo, en la que se abordaron los "asuntos pendientes" entre ambos gobiernos. Asimismo fuentes diplomáticas calificaron la conversación como "muy extensa y muy buena" y con un tono "excelente".

Trump habló con Rodríguez un día antes de recibir en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien de momento ha sido excluida por Estados Unidos de la transición en Venezuela.

Relación EUA-Venezuela tras captura de Nicolás Maduro

Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta durante el mandato de Nicolás Maduro, asumió el cargo después de que las fuerzas especiales estadounidenses capturaran el 3 de enero en Caracas al líder chavista y a su esposa, Cilia Flores, y los llevaran a Nueva York para juzgarlos por narcotráfico.

Trump sostiene que Estados Unidos mantiene una tutela sobre el gobierno venezolano y ha anunciado acuerdos para recibir millones de barriles de crudo de ese país.

Rodríguez informó este miércoles que en los últimos días el gobierno ha liberado a 406 presos políticos en el país y que el proceso de exarcelación "se mantiene abierto".

La presidenta encargada dio estas declaraciones junto a su hermano, el jefe negociador del gobierno venezolano, Jorge Rodríguez, y al ministro de Interior, Diosdado Cabello.

