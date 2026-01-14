Dinamarca y EUA no llegan a un acuerdo sobre Groenlandia; OTAN desplegará tropas

La reunión celebrada este miércoles en Washington entre representantes de Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia finalizó sin lograr un acuerdo sobre el futuro de la isla, más allá de la creación de un grupo de trabajo para abordar "discrepancias fundamentales", mientras varios países europeos han anunciado el envío inmediato de tropas para reforzar la presencia aliada.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, recibieron en la Casa Blanca al ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, y a su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, pero tras un encuentro de aproximadamente 50 minutos, las autoridades danesas confirmaron que las posiciones permanecen enfrentadas debido a la voluntad del presidente Donald Trump de anexionar el territorio ártico

"Hemos decidido formar un grupo de trabajo de alto nivel para explorar si podemos encontrar un camino común a seguir", declaró Rasmussen, en una rueda de prensa posterior junto a Motzfeldt.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Aunque Rasmussen calificó la discusión de franca y constructiva, pero admitió que no ha podido cambiar la postura de Washington e indicó que el grupo se reunirá por primera vez "en cuestión de semanas" y espera que se centre en "abordar las preocupaciones de seguridad estadounidenses, al mismo tiempo que respetar las líneas rojas" de Dinamarca.

El país europeo considera totalmente inaceptable cualquier propuesta que no respete su integridad territorial de Groenlandia -un territorio autónomo de Dinamarca- y el derecho de autodeterminación del pueblo groenlandés.

🇺🇸🤝🇩🇰🇬🇱 Diplomáticos de Dinamarca y Groenlandia llegan a la Casa Blanca



El ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, y su homóloga de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, arribaron esta mañana a la Casa Blanca, donde fueron recibidos por la jefa de… pic.twitter.com/ybRONZ4zdy — Político MX (@politicomx) January 14, 2026

Dinamarca y Groenlandia resisten la presión de Trump

La reunión se produce en un contexto en el que Trump ha intensificado la presión para tomar el control de Groenlandia, alegando intereses de seguridad nacional para su país y hoy reiteró en un mensaje en Truth Social que con Groenlandia en "manos" de su país la OTAN será mucho más eficaz y agregó que "cualquier cosa menos que eso es inaceptable".

Tanto el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, como la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, han rechazado la posibilidad de que Estados Unidos se haga con la isla, ya sea mediante una compra o por la fuerza militar.

Horas antes de la cita diplomática, el Ministerio de Defensa de Dinamarca anunció un incremento inmediato de su presencia militar en Groenlandia y las maniobras en este territorio autónomo danés, en colaboración con sus aliados de la OTAN, debido al incremento de las tensiones en el Ártico.

Dinamarca ya ha movilizado un comando de avanzada hacia Nuuk, la capital, para preparar la llegada de más efectivos, aviones y barcos, y Francia, Suecia, Noruega y Alemania se han sumado a la iniciativa y enviarán tropas.

El último país en acudir al llamado de Dinamarca ha sido Alemania, que a partir de mañana enviará un continente militar a Groenlandia para explorar durante dos días las condiciones para una posible contribución a la seguridad de la región.

"A invitación de Dinamarca, Alemania participará con otras naciones europeas entre el 15 y el 17 de enero en una actividad de reconocimiento en Groenlandia", informó el Ministerio alemán.

Sin poner en riesgo el derecho a la autodeterminación

En los últimos días, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ya había avanzado la necesidad de reforzar la presencia aliada en la isla ártica, mientras que varios países europeos, como Alemania y Reino Unido, habían apuntado a la posibilidad de usar esta fórmula para aplacar la supuesta inquietud de Trump por la seguridad de Groenlandia ante Rusia y China, argumento que aduce para justificar la necesidad de una anexión.

El presidente de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ha manifestado que la gravedad de la situación actual obliga a priorizar la unidad dentro del Reino de Dinamarca por encima del debate sobre la independencia.

"No es momento para hablar de independencia, no es momento para arriesgar nuestro derecho a la autodeterminación cuando otro país habla de hacerse con nosotros", señaló Nielsen en una entrevista publicada este miércoles por la televisión pública groenlandesa ‘KNR’ y el medio digital Sermitsiaq.

Desde Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reafirmó el apoyo de la Unión Europea a la isla, subrayando que la seguridad del Ártico es una prioridad para el bloque.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.