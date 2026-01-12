Marco Rubio pidió a México “resultados tangibles” en la lucha contra el narcotráfico

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , y el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, sostuvieron una llamada telefónica el domingo 11 de enero para abordar el fortalecimiento de la cooperación bilateral en materia de seguridad, con énfasis en el combate al tráfico de fentanilo, armas y el desmantelamiento de redes criminales transnacionales calificadas por Washington como “narcoterroristas”.

De acuerdo con el Departamento de Estado , Rubio subrayó la necesidad de obtener “resultados tangibles” en la lucha contra estas organizaciones, al considerar que el tráfico ilícito representa una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos y de la región.

El funcionario reiteró el compromiso de su país para frenar el narcoterrorismo y proteger al hemisferio.

date 2026-01-12

Instrucciones presidenciales y postura mexicana

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la llamada se realizó por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y tuvo como eje el seguimiento al Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley.

La cancillería precisó que México mantiene su disposición a colaborar, pero bajo principios claros: respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación.

En ese sentido, De la Fuente reiteró la postura del gobierno mexicano de que la cooperación en seguridad debe darse sin la presencia de tropas extranjeras en territorio nacional, una línea que el gobierno ha defendido de manera consistente.

Atendiendo las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum

Las declaraciones de Trump sobre el narcotráfico en México

El diálogo entre ambos funcionarios ocurre en una semana marcada por la escalada retórica del presidente estadounidense, Donald Trump , quien recientemente declaró que su país podría emprender acciones terrestres contra cárteles de la droga y afirmó que estas organizaciones “controlan México”.

Trump ha vinculado el tráfico de estupefacientes con la muerte de cientos de miles de estadounidenses al año, justificando un endurecimiento de la política antidrogas como prioridad de seguridad nacional.

Estas declaraciones se suman a antecedentes de tensión, como la revelación de que en 2025 Trump habría sugerido a la administración federal permitir la entrada de soldados estadounidenses a México, propuesta que fue rechazada de manera categórica por el gobierno mexicano.

Gobierno de México llama al diálogo

Ante los señalamientos, el gobierno ha insistido en que en México “no gobiernan los cárteles, gobierna el pueblo” y ha subrayado que más violencia no es la solución.

La mandataria ha reiterado que la cooperación con Estados Unidos continuará, pero siempre bajo el respeto mutuo y sin comprometer la independencia nacional.

Además, ha hecho un llamado a atender las causas del problema, particularmente el consumo de drogas, además a reforzar políticas de prevención, especialmente entre jóvenes, como parte de una estrategia integral frente al narcotráfico.

