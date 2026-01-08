Debate por estas dos razas de gato que está prohibido tener en casas de Holanda

Los gatos son animales adorables y aunque tienen fama de ser huraños y egocéntricos también pueden ser muy tiernos, divertidos y amorosos, pero como parte de una política de protección y bienestar animal en Holanda este 2026 se prohíbe tener dos razas de gatos.

Razas de gatos que estarán prohibidas en 2026

El gobierno de Países Bajos tomó la decisión de prohibir tener como mascota a gatos de raza esfinge y el Scottish Fold, esto como medida para regular la cría de animales con rasgos físicos que ponen en riesgo su salud.

Cabe mencionar que estas razas de gato tienen características genéticas que los vuelven propensos a diversas patología que deterioran su calidad de vida.

El secretario de Estado de Agricultura, Pesca, Seguridad Alimentaria y Naturaleza de Países Bajos, Jean Rummenie indicó que es inaceptable que los animales sufran innecesariamente por sus características físicas.

En el caso de los Scottish Fold tienen una mutación genética que afecta el desarrollo de cartílago provocando que sus orejas se inclinen hacia adelante lo que le da su aspecto único pero que le causa dolorosos problemas articulares.

Mientras que el gato esfinge es una raza sin pelo se le dificulta regular su temperatura corporal y se vuelven más propensos a hongos e infecciones en la piel.

Multarán a quienes tengan gatos esfinge y Scottish Fold

Es importante destacar que esta prohibición no afecta a las personas que ya tienen una mascota de estas razas siempre y cuando tengan su chip de identificación y no hayan sido adquiridos después del 1 de enero de 2026.

De lo contrario, los dueños de gatos esfinge y Scottish Fold serán acreedores a una multa de mil 500 euros, es decir alrededor de 32 mil pesos.

