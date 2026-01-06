Jair Bolsonaro sufre accidente en prisión y es sometido a estudios médicos; su esposa alerta: “No está bien”

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro , sufrió una caída dentro de su celda mientras dormía, lo que le provocó un golpe en la cabeza y encendió las alertas sobre su estado de salud.

El incidente ocurrió durante la madrugada y fue dado a conocer por su esposa, Michelle Bolsonaro, quien aseguró en redes sociales que el exmandatario presentó una “crisis” y que la atención médica no fue inmediata.

Michelle Bolsonaro alertó sobre el estado de salud de Jair Bolsonaro|Michelle Bolsonaro | IG

Estado de salud del expresidente de Brasil

De acuerdo con los primeros reportes médicos, Bolsonaro sufrió una lesión cerebral traumática leve , por lo que será sometido a estudios adicionales para descartar complicaciones neurológicas.

La información fue confirmada por su médico y retomada por medios locales, aunque hasta ahora no se han precisado las causas exactas de la caída ni si el expresidente perdió el conocimiento. Las autoridades encargadas de su custodia no han emitido comentarios oficiales sobre lo ocurrido.

Diagnóstico de cáncer de piel

El estado de salud de Bolsonaro ha sido motivo de atención constante en los últimos años. Desde el atentado que sufrió durante la campaña presidencial de 2018, cuando fue apuñalado, el exmandatario ha enfrentado múltiples complicaciones médicas que lo han llevado a cirugías recurrentes y hospitalizaciones prolongadas.

Entre los padecimientos más recientes se encuentran intervenciones para reparar una hernia abdominal y tratamientos por episodios persistentes de hipo.

A estos antecedentes se suma un diagnóstico de cáncer de piel , condición que requiere vigilancia médica continua y que ha sido utilizada por su defensa como argumento para solicitar un trato especial durante el cumplimiento de su condena.

Actual condición legal de Bolsonaro

Bolsonaro se encuentra recluido desde noviembre, cuando comenzó a cumplir una sentencia de 27 años de prisión por su participación en un plan para desconocer los resultados de la elección presidencial de 2022. Su equipo legal había solicitado que la pena se cumpliera bajo arresto domiciliario, petición que fue rechazada por la autoridad judicial.

Antes de ingresar de manera definitiva a prisión, el exmandatario había sido puesto bajo custodia preventiva tras manipular un monitor electrónico que le fue impuesto como medida cautelar.

Hijo de Bolsonaro buscaría la presidencia de Brasil

Pese a su situación legal y de salud, Bolsonaro mantiene influencia en el escenario político. Recientemente respaldó públicamente a su hijo, el senador Flavio Bolsonaro, como posible aspirante presidencial, una decisión que reconfigura las fuerzas internas de la derecha y mantiene vigente su figura en el debate público.

