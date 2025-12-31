Rusia denuncia ataque con drones a residencia de Vladímir Putin y promete represalias

Rusia acusó a Ucrania de haber intentado un ataque con drones contra una de las residencias oficiales del presidente Vladímir Putin , en la región de Nóvgorod, en el noroeste del país. El Ministerio de Defensa ruso publicó un video de un dron derribado que, según las autoridades, formaba parte de la operación.

Las autoridades afirmaron que 91 vehículos aéreos no tripulados de largo alcance fueron lanzados desde varias regiones, incluidos Sumi y Chernígov, en el norte de Ucrania, y avanzaron coordinadamente hacia el objetivo. Según fuentes rusas, 49 drones fueron destruidos sobre Briansk, uno en Smolensk y 41 en Nóvgorod. Destaca que no se registraron daños ni víctimas en el territorio ruso.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Rusia reacciona al ataque a Vladímir Putin

El gobierno ruso calificó el incidente como un acto deliberado y “terrorista” contra el presidente ruso y advirtió que la respuesta no será diplomática, según declaraciones de la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zajárova. Moscú también señaló que la acusación podría influir en las conversaciones de paz para terminar la guerra entre Rusia y Ucrania.

Por su parte, Ucrania negó rotundamente haber lanzado el ataque y calificó las acusaciones como una falsificación o intento de manipular el proceso de negociación. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y su gobierno, insistieron en que no participaron en ninguna operación de ese tipo y rechazaron la versión rusa.

Por lo pronto, Rusia se ha encargado de presentar pruebas del ataque y esto ha incrementado la tensión entre ambos países, provocando que haya una enorme expectativa ante la posible respuesta rusa al ataque.

❗️First Footage Of Downed Drone Used In Attack Against President Putin's Residence



The vehicle carried a 6-kilogram explosive charge.



📹: 🇷🇺 MoD pic.twitter.com/zrAavAxMyP — RT_India (@RT_India_news) December 31, 2025

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.