Aprietan el cerco Nicolás Maduro: EUA sanciona a miembros de su familia

Estados Unidos anunció este viernes nuevas sanciones contra varios familiares y asociados del entorno del presidente Nicolás Maduro, como parte de sus esfuerzos por desmantelar lo que calificó como una red de "narcocorrupción" que sostiene al gobierno de Venezuela.

Simultáneamente emitió una licencia que permite algunas transacciones con la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

¿A qué familiares de Nicolás Maduro sancionó Estados Unidos?

La medida, anunciada a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC), apunta específicamente a familiares directos de Carlos Erik Malpica Flores, que fue sancionado la semana pasada por Washington por supuestamente haber sido tesorero nacional y vicepresidente de PDVSA: su madre, Eloisa Flores de Malpica, que es hermana de la primera dama venezolana, Cilia Flores; a su padre, a su hermana, su esposa y su hija.

Por otro lado, las autoridades estadounidenses sancionaron a Roberto y Vicente Luis Carretero Napolitano, "familiares directos" de Ramón Carretero Napolitano, empresario panameño.

