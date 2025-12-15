inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Ahmed al Ahmed, el frutero que se convirtió en héroe durante tiroteo en Sídney

Ahmed al Ahmed se abalanzó contra uno de los tiradores que disparaba contra la comunidad judía en Bondi Beach; ahora es considerado un “héroe” en Sídney.

Primer ministro Chris Minns visita al “héroe” de Sídney
El primer ministro Nueva Gales del Sur, Chris Minns, visitó Ahmed al Ahmed, el “héroe” de Sídney, en el hospital tras ser sometido a cirugía.|Chris Minns | X
Internacional

Escrito por:  Adriana Pacheco

Ahmed al Ahmed, dueño de una frutería, no dudó en detener a uno de los tiradores en la masacre registrada en Bondi Beach , Sídney, a pesar de estar desarmado y en completa desventaja. Ahora, es considerado un "héroe" y su valor es reconocido por los más altos niveles del gobierno de Australia.

Su valentía no pudo haberse conocido de no ser por un testigo que captó cómo Ahmed al Ahmed se abalanzó contra uno de los tiradores que trataba de ocultarse detrás de un árbol, mientras disparaba contra la comunidad judía en pleno festejo del Janucá.

Héroe de Sídney recibe dos disparos en masacre

Ahmed al Ahmed recibió dos disparos y varios golpes en su acto heroico, por lo que fue operado de urgencia. En imágenes posteriores al tiroteo se pudo ver cómo uno de sus brazos y una de sus manos estaban ensangrentadas tras luchar contra el tirador.

Y es que aunque logró detener a uno de ellos y quitarle el arma, su cómplice comenzó a dispararle desde lejos, para después huir de la escena al ver que estaban siendo confrontados.

¿Cuál es el estado de salud del héroe de Sídney?

El primer ministro de Nueva Gales del Sur compartió una fotografía junto a Ahmed, aparentemente estable, después de ser operado de emergencia. En la imagen se puede ver al "héroe" en cama, mientras que Chris Minns está sentado frente a él.

"Ahmed es un héroe de verdad. Anoche, su increíble valentía sin duda salvó innumerables vidas al desarmar a un terrorista con un enorme riesgo personal. Fue un honor pasar tiempo con él hace un momento y transmitirle el agradecimiento de la gente de todo Nueva Gales del Sur", publicó en su cuenta de X.

