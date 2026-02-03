Filtraciones de audios señalan financiamiento del narcotráfico en la campaña de Gustavo Petro

La candidata presidencial Vicky Dávila denunció que el recién extraditado a Estados Unidos, Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, aseguró haber entregado dinero a la campaña del presidente Gustavo Petro en 2022 a través de su hermano Juan Fernando Petro, y afirmó que las pruebas serían entregadas a las autoridades estadounidenses.

"Según alias Pipe Tuluá, él entregó dineros a la campaña de Gustavo Petro a través de Juan Fernando Petro. Dice que tiene pruebas, audios y videos, y que los entregará a las autoridades de Estados Unidos. Esta madrugada fue extraditado", afirmó Dávila en una rueda de prensa en Bogotá.

¿Qué dicen los audios de Pipe Tuluá?

El material se conoció tras la confirmación del adelanto de su extradición a Estados Unidos, luego de una presunta denuncia por intentos de soborno para frenar su entrega, y horas antes del encuentro entre Petro y Donald Trump en la Casa Blanca.

El cabecilla aseguró contar con audios, videos y consignaciones que presentaría ante autoridades estadounidenses para sustentar sus señalamientos, negó los cargos por narcotráfico y afirmó que se trata de un montaje en su contra.

"Y pues yo creo que, si estamos hablando de comprar funcionarios, yo creo que lo primero que usted debe evaluarse es que nosotros, a su hermano sí lo compramos y tenemos pruebas donde le pasamos mucho dinero para su campaña", se escucha en el audio.

"Tenemos videos, audios, consignaciones donde se le pasó plata no solamente para su campaña, sino para muchas cosas de la DIAN", aseveró. "Esas pruebas las tengo y las vamos a pasar en los Estados Unidos para que vea que eso si es verdad. Lo que me están armando a mí, es el trampolín de narcotráfico, es falso. Y eso sí lo voy a demostrar", agregó.

Petro niega pagos irregulares

El mandatario colombiano se refirió al caso en una entrevista con Caracol Radio, concedida tras su reunión con Trump, en la que negó haber recibido recursos de organizaciones criminales y rechazó cualquier señalamiento de financiación ilegal.

"Pueden decir los bandidos lo que quieran. Yo no me hago elegir por asesinos, me hago elegir por el voto libre de mi pueblo", afirmó y sostuvo que no cede a chantajes y que esa posición la ha expresado incluso ante agencias internacionales.

Petro aseguró que no tiene conocimiento de pagos irregulares a su campaña y señaló que habló con su hermano sobre las acusaciones.

"Él me dice que eso no existe", indicó, al tiempo que defendió la extradición de Marín Silva como una muestra de que no acepta presiones de estructuras criminales.

¿Quién es Pipe Tuluá y de qué se le acusa?

Marín Silva es el jefe de la banda criminal La Inmaculada, acusada de tener vínculos con cárteles de narcotraficantes mexicanos para enviar grandes cargamentos de cocaína desde Colombia hacia Centroamérica y Estados Unidos, por lo cual era solicitado por la Corte Distrital del Este de Texas por los delitos de tráfico de drogas y concierto para delinquir.

El hombre fue entregado esta madrugada en el aeropuerto de Bogotá por la Policía colombiana al Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos y subido a un avión de la agencia antridrogas de ese país (DEA), operación en la que participaron más de 70 miembros de esa institución y de la Interpol y que contó con el apoyo de un grupo antiexplosivos.

"Con la extradición de alias Pipe Tuluá se reafirma que el crimen no tiene fronteras y que la justicia tampoco. Este resultado es producto de una cooperación sólida entre Colombia y Estados Unidos, y demuestra que ningún delincuente está por encima de la Ley", afirmó el director de la Policía colombiana, el general William Rincón.

La extradición de Marín Silva a Estados Unidos fue avalada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia el pasado 12 de noviembre, pero faltaba la aprobación presidencial, que tiene la última palabra en estos procedimientos.

Las investigaciones de las autoridades de Estados Unidos afirman que la banda La Inmaculada emplea "lanchas rápidas, buques de carga, barcos pesqueros, embarcaciones sumergibles, aeronaves, semirremolques y vehículos de motor" para mover toneladas de cocaína en Colombia con destino a Denver y Dallas (Texas), señaló la Corte en su concepto favorable a la extradición.

Marín estaba preso desde 2015 y en junio de 2025 se le emitió una "orden de captura con fines de extradición".

En 2022, Pipe Tuluá fue condenado por homicidio, secuestro extorsivo agravado, tentativa de extorsión y concierto para delinquir agravado.

"Marín Silva fue condenado en Colombia a 30 años de prisión por su responsabilidad en múltiples homicidios en el suroccidente del país", señaló la policía en un comunicado en el que agregó que el ahora extraditado siguió delinquiendo desde la cárcel.

Según las autoridades colombianas, la banda criminal La Inmaculada tiene "vínculos directos con redes de narcotráfico" como el Clan del Golfo, disidencias de las FARC y organizaciones internacionales, incluido el cártel de Sinaloa "para el envío de cocaína desde Colombia hacia Centroamérica, México y los Estados Unidos".

A Marín también se le señala como fundador del grupo Muerte a Guardianes Opresores (Mago), "presunto responsable del homicidio de 14 funcionarios" del Instituto Nacional Penitenciario y carcelario (INPEC).

Tras su entrega al país norteamericano, las autoridades reforzaron la seguridad en Tuluá ante la posibilidad de que su extradición provoque nuevos disturbios en la ciudad por parte de miembros de su banda.

