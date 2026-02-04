Dan condena corta a “El Mini Lic"; México busca extradición del capo

Dámaso López Serrano, conocido como El Mini Lic, hijo de un histórico líder del Cártel de Sinaloa, fue condenado el 04 de febrero de 2026 en un tribunal federal de Virginia por delitos vinculados al tráfico de fentanilo. La sentencia de cinco años llega tras violar su libertad supervisada en Estados Unidos (EUA).

El caso adquiere especial relevancia porque en México es señalado como autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdez, ocurrido en Culiacán en 2017, un crimen que simboliza los riesgos del periodismo en zonas dominadas por el narcotráfico.

¿Quién es “El Mini Lic” y cuál es su vínculo con el narco?

El Mini Lic creció dentro de una de las familias más influyentes del crimen organizado sinaloense. Su padre, Dámaso López Núñez, fue colaborador cercano de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Durante su ascenso lideró una célula juvenil del cártel conocida como “Los Ántrax”, con fuerte presencia en Culiacán. Su trayectoria refleja la herencia criminal que domina varias regiones del país.

Acusación por el asesinato del periodista Javier Valdez

Las autoridades mexicanas lo señalan como responsable intelectual del homicidio del fundador de Ríodoce, medio clave en la cobertura del narco.

El crimen generó presión internacional por la protección a periodistas y expuso la violencia contra la libertad de expresión en México.

Sentencia reciente en Estados Unidos

En EUA se declaró culpable por intentar distribuir fentanilo, una droga vinculada a miles de muertes por sobredosis.

Su cooperación previa como testigo protegido influyó para evitar una condena más severa, según documentos judiciales.

¿Por qué no ha sido extraditado a México?

La Fiscalía estadounidense ha rechazado entregarlo al considerar que su información sigue siendo estratégica contra el Cártel de Sinaloa.

Esta decisión ha causado polémica, al frenar el proceso judicial por el asesinato de Javier Valdez y alimentar la percepción de impunidad.

