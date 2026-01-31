Asistencia de alquiler en Miami para mayores de 60 años hasta el 20 de febrero
La Ciudad de Miami abrió inscripciones para su programa de asistencia de alquiler para residentes mayores de 60 años; conoce requisitos y forma de aplicar.
La Ciudad de Miami habilitó un nuevo período de inscripción al Senior Rental Assistance Program (Programa de Asistencia de Alquiler para Personas Mayores), dirigido a residentes de 62 años o más que enfrentan dificultades para cubrir los costos de la vivienda . Las solicitudes se reciben desde el 26 de enero hasta el 20 de febrero de 2026, y los interesados deben presentar su aplicación en formato impreso en las oficinas municipales correspondientes.
Este programa municipal distribuye fondos a personas que cumplan con los requisitos de edad e ingresos, con el objetivo de aliviar parte de la carga del alquiler mensual y reducir el riesgo de desalojos en la población adulta mayor.
¿Quiénes son elegibles para la asistencia de alquiler en Miami?
Para calificar al programa, los solicitantes deben:
Tener 62 años o más y residir en un domicilio alquilado dentro de los límites de la Ciudad de Miami.
Mantener su renta al día y contar con un contrato de arrendamiento vigente.
Demostrar que su ingreso familiar está al 50 % o menos del ingreso medio del área y que destinan más del 30 % de sus ingresos mensuales al alquiler.
El programa no puede cubrir alquileres atrasados o deudas de rentas pasadas, ni está disponible para quienes ya han recibido asistencia en ciclos anteriores o están inscritos en programas federales como Section 8 o vivienda pública.
¿Cómo y dónde se presentan las solicitudes?
Los formularios deben retirarse y entregarse en persona en las oficinas del City Hall o en las sedes de distrito correspondientes al área donde reside el solicitante. Una vez completada la documentación, esta debe remitirse antes del 21 de febrero de 2026, ya sea en persona o según las instrucciones del formulario en papel.
Para identificar la oficina de distrito que corresponde a la dirección de residencia, los interesados pueden usar las herramientas del sitio web oficial de la Ciudad o comunicarse con la línea de atención 3-1-1 para recibir orientación sobre ubicaciones y requisitos.
La aprobación de la asistencia depende de la disponibilidad de fondos en cada distrito y no garantiza pagos automáticos: presentar la solicitud en el período establecido no asegura la asignación de beneficios.
