Cierre de gobierno en Estados Unidos: crece la incertidumbre a horas del plazo

El Congreso de Estados Unidos se encuentra en una última etapa de negociación para evitar un nuevo cierre parcial del gobierno federal cuya fecha límite vence en la medianoche de este viernes. Un acuerdo bipartidista entre demócratas, republicanos y la Casa Blanca busca financiar la mayor parte del gasto público, pero obstáculos en el Senado y la insistencia de los demócratas en reformas a políticas de inmigración mantienen incierto el desenlace.

¿Qué incluye el acuerdo para evitar el cierre del gobierno?

Senadores y la Casa Blanca han desarrollado una propuesta que separa la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) —incluido el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)— del resto del paquete de gastos. Bajo el plan, cinco de los seis proyectos de ley de gastos que financian agencias clave como Defensa, Salud, Trabajo, Educación, Transporte y Estado avanzarían hasta septiembre, mientras que el financiamiento del DHS se extendería de manera temporal hasta el 13 de febrero mediante una resolución de continuidad presupuestaria.

El presidente Donald Trump respaldó el acercamiento con los demócratas y señaló que ambas partes trabajaban para evitar un cierre, subrayando la importancia de un resultado bipartidista. EE. UU. enfrenta la amenaza de un segundo cierre en pocos meses luego del cierre más largo de su historia, que duró 43 días entre octubre y noviembre de 2025.

¿Por qué se generan obstáculos en las negociaciones presupuestarias?

A pesar de que existe un acuerdo general, las negociaciones enfrentan resistencias en el Senado que han ralentizado o impedido una votación rápida sobre el paquete de financiación. Algunos legisladores consideran insuficiente la extensión temporal para el DHS y argumentan que podría no ser realista completar negociaciones sustanciales sobre políticas migratorias en el periodo adicional contemplado.

Demócratas y varios republicanos han expresado desacuerdos sobre la inclusión de cambios en las prácticas de ICE dentro del marco presupuestario, intensificando las discusiones tras incidentes con agentes federales en Minneapolis.

¿Qué servicios y pagos podrían verse afectados si el gobierno cierra?

Si el Congreso no logra aprobar un paquete de financiación antes de que expire la resolución de continuidad, varias agencias cuya financiación depende de las asignaciones anuales podrían cesar o reducir operaciones. En un cierre parcial, el procesamiento de solicitudes nuevas en agencias como el Internal Revenue Service (IRS) podría retrasarse, lo que afectaría la emisión de reembolsos fiscales y la aprobación de préstamos federales para vivienda o pequeñas empresas.

Aun cuando programas como Seguridad Social, Medicare y Medicaid continuarán enviando pagos porque están financiados por mecanismos permanentes, otros servicios podrían ralentizarse o detenerse temporalmente. Personal federal que no se considera “esencial” podría quedar en licencia sin sueldo, retrasando trámites como emisión de tarjetas de seguro social, procesamiento de beneficios, permisos y revisiones regulatorias que impactan a empresas y ciudadanos.

El transporte aéreo también podría experimentar efectos indirectos: aunque los aeropuertos permanecerán abiertos, la ausencia de parte del personal de seguridad y control de tráfico aéreo puede generar demoras y filas más largas.

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, indicó que el proceso podría requerir ajustes y que existe confianza en lograr el apoyo necesario, pero la Cámara de Representantes debe regresar de su receso para aprobar finalmente las medidas antes de la fecha límite.

En este contexto, los legisladores regresarán al Capitolio con el objetivo de completar la aprobación de los proyectos de ley de gasto, aun cuando persista la posibilidad de que algunos aspectos de la negociación se resuelvan después de la medianoche si la Cámara no se reúne a tiempo.

