¡Cuida los gastos hormiga! El porcentaje de sueldo que invierten los mexicanos en comprar tecnología

El salario promedio en México alcanzó un nivel histórico en 2026, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Sin embargo, el incremento en los ingresos también coincide con el aumento del costo de la tecnología necesario para mantenerse conectado.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Hoy, tener acceso a internet, un smartphone funcional y servicios digitales dejó de ser un lujo. Para millones de trabajadores, estos gastos ya forman parte de una nueva canasta básica digital que impacta de forma directa en el presupuesto mensual.

El reto de la tecnología frente al salario en México

La digitalización cambió la forma en que las personas trabajan, estudian y se comunican. En la actualidad, el acceso a dispositivos y conectividad se volvió indispensable para actividades laborales, educativas y sociales.

Este cambio generó un nuevo reto económico. Aunque el salario promedio aumentó, el costo de la tecnología también crece debido a la renovación constante de dispositivos, el consumo de servicios digitales y la necesidad de mantenerse actualizado.

IMSS presume récord del salario promedio en 2026

El IMSS informó que, al cierre de febrero de 2026, el salario base de cotización promedio alcanzó los 665.6 pesos diarios entre los trabajadores afiliados.

Esto equivale a aproximadamente 20,234 pesos mensuales, una cifra histórica para el mercado laboral formal en México. A pesar de este avance, especialistas advierten que el poder adquisitivo real depende de los gastos cotidianos, entre ellos la tecnología.

Canasta básica digital

El concepto de “canasta básica digital” se refiere al conjunto de herramientas y servicios tecnológicos que hoy forman parte de la vida diaria de la población.

Incluye dispositivos, acceso a internet, telefonía móvil y plataformas de entretenimiento. Estos elementos permiten trabajar, estudiar, realizar trámites y mantenerse informado, por lo que su consumo se volvió prácticamente obligatorio.

Esto cuesta cada cosa

Smartphone de gama media: Entre $8,500 y $11,000 pesos

Laptop de gama media: Entre $14,000 y $18,000 pesos

Internet en casa (100–200 Mbps): Alrededor de $550 pesos mensuales

Plan de celular con datos: Cerca de $450 pesos mensuales

Servicios de streaming: Entre $750 y $900 pesos mensuales

¿Qué porcentaje de tu sueldo se va?

Si se comparan estos gastos con el salario promedio mensual de 20,234 pesos, el impacto resulta significativo.



Smartphone de gama media: Cerca del 47% del sueldo mensual

Laptop de gama media: Alrededor del 79% del ingreso mensual

Internet + plan celular: Aproximadamente 5% del salario cada mes

Streaming: Cerca de 4% del ingreso mensual

En conjunto, mantener activa la vida digital básica puede consumir alrededor del 9% del salario mensual.

Consejos de consumo inteligente

Evitar cambios frecuentes de celular: Un equipo de gama media puede durar entre 3 y 4 años

Un equipo de gama media puede durar entre 3 y 4 años Revisar servicios de streaming: Muchas plataformas no se utilizan con regularidad

Muchas plataformas no se utilizan con regularidad Aprovechar paquetes de telefonía: Algunas compañías incluyen entretenimiento en sus planes

Algunas compañías incluyen entretenimiento en sus planes Evaluar compras tecnológicas: Dividir el precio de una computadora entre 36 meses ayuda a medir su impacto real en el presupuesto