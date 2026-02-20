Valor y usos de la moneda de 50 centavos en México en 2026

En 2026, la moneda de 50 centavos conserva su valor legal en México, de acuerdo con el Banco de México (Banxico). Aunque forma parte del sistema monetario vigente, su poder adquisitivo es reducido debido a la inflación y al crecimiento de los pagos digitales en comercios y servicios.

Esta denominación se utiliza principalmente para completar montos exactos en transacciones pequeñas. Los 50 centavos permiten ajustar precios y evitar redondeos, aunque cada vez menos establecimientos los aceptan por razones operativas.

El valor de los 50 centavos en México en 2026

Con 50 centavos las opciones independientes son limitadas. En tienditas o mercados locales pueden aceptarse como complemento para adquirir un chicle o un dulce económico, siempre junto con otras monedas.

Su importancia radica en que permite completar precios como 12.50 pesos en tiendas de conveniencia. Sin embargo, muchos comercios optan por redondear cantidades ante la baja circulación de monedas fraccionarias.

Usos prácticos de la moneda de 50 centavos

En transporte público, la moneda puede cubrir fracciones de tarifa en sistemas que aún manejan pago en efectivo. También funciona como pequeña propina para servicios informales.

En compras básicas, como pan o tortillas en establecimientos tradicionales, ayuda a pagar montos exactos. Aunque su uso disminuye, sigue facilitando transacciones de bajo valor.

¿Dónde y cómo cambiar o usar tus monedas de 50 centavos?

Los bancos ofrecen canje gratuito de monedas sin necesidad de ser cliente, hasta por 3,000 pesos o 500 piezas por denominación. Clientes pueden cambiar sin límite.

Banxico también orienta a través del 800-BANXICO y del correo dinero@banxico.org.mx. Las monedas deben estar en buen estado para su aceptación.

El futuro de la moneda de 50 centavos

La Casa de Moneda de México prevé reducir su producción en 2026, ya que fabricarla cuesta más que su valor nominal. Esta situación genera pérdidas anuales.

Pese a ello, las monedas actuales seguirán vigentes. En un entorno dominado por pagos electrónicos, los 50 centavos ocuparán nichos específicos y podrían adquirir interés numismático.