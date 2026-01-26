Hasta $2.720 dólares en créditos fiscales para inquilinos disponibles en 23 estados de Estados Unidos

Los estadounidenses que viven de alquiler en 23 estados y Washington DC acceden en la actualidad a distintos programas de alivio fiscal a nivel estatal, diseñados para compensar parte de los costos de vivienda. Estos beneficios toman la forma de créditos fiscales o reembolsos y están dirigidos a inquilinos que cumplen criterios específicos de ingresos y residencia.

A diferencia de los propietarios, que pueden deducir intereses hipotecarios e impuestos sobre la propiedad a nivel federal, los inquilinos no cuentan con beneficios equivalentes en ese ámbito. Sin embargo, varios estados implementan mecanismos propios que permiten reducir la carga tributaria o recibir pagos directos, según detalla TurboTax .

Los programas están vigentes mientras los contribuyentes comienzan a presentar sus declaraciones de impuestos de 2025, proceso que ya está habilitado luego de que el IRS comenzara a aceptarlas el lunes 26 de enero.

¿Quiénes pueden acceder a los créditos fiscales para inquilinos?

La elegibilidad para los créditos fiscales para inquilinos varía según el estado, aunque la mayoría de los programas comparte requisitos comunes. En general, existen límites de ingresos que determinan quién puede solicitar el beneficio, así como condiciones vinculadas a la edad o a situaciones de discapacidad.

Varios estados excluyen a quienes figuran como dependientes en la declaración de impuestos de otra persona. Además, es habitual que el crédito solo aplique si el contribuyente alquila una vivienda cuyo propietario paga impuestos sobre la propiedad.

Otro requisito frecuente es la residencia efectiva en el estado durante el año fiscal correspondiente. Los solicitantes deben demostrar que vivieron allí y que pagaron alquiler por su residencia principal, normalmente mediante contratos o recibos.

¿Cuánto dinero pueden recibir los inquilinos según el estado?

El monto del beneficio depende del programa estatal. En Minnesota, por ejemplo, los inquilinos con ingresos familiares inferiores a $77.570 dólares pueden calificar para el Crédito para Inquilinos , que alcanza hasta $2.720 dólares.

Vermont también se destaca por ofrecer créditos de hasta $2.500 dólares. En este caso, la elegibilidad por ingresos se ajusta según el condado y el tamaño del hogar, lo que introduce variaciones dentro del propio estado.

Otros programas funcionan como reembolsos directos en lugar de créditos fiscales. En Connecticut, los inquilinos mayores o con discapacidad que cumplen los requisitos pueden recibir hasta $900 dólares en el caso de parejas casadas y hasta $700 dólares para individuos, independientemente de si deben o no impuestos estatales.

Los créditos fiscales reducen la obligación tributaria dólar por dólar, lo que disminuye el monto final a pagar y puede aumentar el reembolso estatal. En cambio, los programas de reembolso entregan un pago directo del estado, incluso a contribuyentes con una carga impositiva baja o inexistente.