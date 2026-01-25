Jitomate sube 3.45%; precio y dónde se vende más barato

En México el precio de algunos alimentos tuvo un incremento debido a la inflación, una de las verduras que se encareció fue el jitomate al subir 3.45%, conoce en cuánto se vende el kilo y dónde comprarlo más barato.

Precio del jitomate en el supermercado

De acuerdo con el sitio web de la Central de Abastos en CDMX , el kilo de jitomate se vende en alrededor de 11.00 pesos. Mientras que en el supermercado su precio varía dependiendo el lugar:

En Walmart , el kilo de jitomate saladet esta en 25.00 pesos.

, el kilo de jitomate saladet esta en En Soriana 19.80 pesos el kilo.

el kilo. En Chedraui el jitomate saladet tiene un precio de 24.90 pesos el kilo.

el jitomate saladet tiene un precio de el kilo. En Bodega Aurrera tiene un precio de 20.00 pesos el kilo.

Así que si quieres ahorrar un poco de dinero la mejor opción es la Central de Abastos pero si prefieres algo más práctico el más barato en el supermercado es en Soriana.

Beneficios de comer jitomate

El jitomate es uno de los ingredientes más utilizados en la gastronomía mundial, en México las variedades que mas se consumen son bola, saladet, huaje y cherry. Este alimento aporta vitaminas C, A, B1, B2, minerales como el potasio, calcio, fósforo, sodio, agua y fibra.

Los licopenos que le dan el color rojo son antioxidantes y protegen del envejecimiento a las células de nuestro cuerpo. Consumir este alimento ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y brinda beneficios al sistema digestivo, cardiovascular y a la salud visual. Además es muy versátil y se puede consumir en diferentes formas en la gastronomía mexicana.

Baja el precio del jitomate en San Luis Potosí

