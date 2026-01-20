México pierde 25 mil empresas formales en 2025, récord histórico que ocasiona despidos masivos

México cerró el 2025 con la pérdida de más de 25 mil empresas formales, el mayor retroceso desde que existen registros comparables, específicamente en 1997, según analistas y organismos como el CEESP y el IMCO. De acuerdo con el IMSS, el número de patrones afiliados cayó a 1 millón 29 mil 280, una baja anual de 2.4%.

La contracción se presenta en el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum y refleja un entorno adverso para las empresas formales en México, clave para la generación de empleo estable y con prestaciones.

Evolución reciente de los patrones afiliados al IMSS

El padrón empresarial alcanzó su máximo en 2023, con más de 1.07 millones de patrones. Desde entonces, la tendencia se revirtió con una caída acumulada superior a 41 mil registros en dos años:



2019: 1,001,793

1,001,793 2020: 1,000,414

1,000,414 2021: 1,053,670

1,053,670 2022: 1,065,556

1,065,556 2023: 1,072,858 (pico histórico)

1,072,858 (pico histórico) 2024: 1,054,947

1,054,947 2025: 1,029,280

Especialistas del IMCO y el CEESP advierten que esta reducción limita la capacidad del país para sostener el crecimiento del empleo formal.

¿Por qué cierran o se dan de baja tantas empresas?

El alza de costos laborales, como el aumento al salario mínimo y mayores prestaciones, presiona especialmente a los pequeños negocios. A esto se suma la baja inversión privada.

La inseguridad y la extorsión también influyen. Organismos empresariales estiman que estos delitos pueden absorber hasta una cuarta parte de las utilidades.

¿Quiénes son los más afectados?

Las microempresas, con menos de cinco trabajadores, concentran más del 80% de las bajas. Para este sector, operar en la formalidad resulta cada vez más complejo.

Analistas señalan que muchas optan por cerrar o migrar a la informalidad para sobrevivir.

¿Qué se necesita para revertir la tendencia?

Expertos proponen incentivos fiscales, mayor seguridad y estímulos a la inversión. También piden reglas claras que reduzcan la incertidumbre económica.

Sin cambios estructurales, la pérdida de empresas formales en México podría frenar el crecimiento y profundizar la informalidad en 2026.

