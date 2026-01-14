Ricardo Salinas se reúne con el secretario del Tesoro de EUA; dialogan sobre seguridad financiera

Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, sostuvo esta semana una reunión en Washington D.C. con Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos (EUA), para hablar sobre sobre seguridad financiera, cooperación bilateral y el rumbo económico de México.

El encuentro ocurrió en un momento clave para la relación entre ambos países, marcado por la próxima renegociación del Tratado de Libre Comercio, la agenda de seguridad del gobierno estadounidense y la preocupación por el papel de México como socio económico confiable.

¿Qué temas principales se trataron?

Seguridad financiera y lavado de dinero

Cooperación bilateral y confianza económica

Rumbo económico de México

Salinas Pliego explicó el papel de Grupo Salinas en el sistema financiero regional y subrayó la importancia de mantener estándares sólidos contra el lavado de dinero.

También planteó que la cooperación entre México y Estados Unidos resulta indispensable para sostener la estabilidad económica y financiera de ambos países.

El peso de las remesas en la economía mexicana

Salinas detalló que Banco Azteca y Elektra pagan cerca de la mitad de todas las remesas que llegan a México, lo que convierte al grupo en un actor clave para millones de familias.

Especialistas consideran que la correcta gestión de remesas fortalece la inclusión financiera y reduce riesgos asociados al uso de canales informales.

Carteles, TLC y migración en la agenda estadounidense

El empresario señaló que el gobierno de Estados Unidos mantiene como prioridad el combate a los carteles, el tráfico de drogas y la migración.

Indicó que estos temas influyen directamente en la renegociación comercial y en la percepción de México como socio confiable ante Washington.

Contexto político y económico del encuentro

Agenda económica del gobierno de Trump

Próxima revisión del Tratado de Libre Comercio

Interés en desregulación e incentivos fiscales

Salinas destacó que en Estados Unidos se respira un ambiente de mayor libertad económica, baja de impuestos y desregulación.

Advirtió que sin condiciones similares México podría perder competitividad frente a otros mercados.

Mensaje final sobre el futuro de México

Salinas afirmó que desea un México próspero, libre y seguro, donde las empresas puedan crecer sin corrupción ni violencia criminal.

Conversación exclusiva con Ricardo Salinas Pliego

Para analistas, su mensaje combina optimismo económico con una advertencia sobre los riesgos de no fortalecer el Estado de derecho.

