Tomate y azúcar y otros productos suben de precio por la inflación
La inflación es el aumento en los precios de bienes y servicios y provoca una disminución del poder adquisitivo; estos productos se encarecieron en México.
Cada quincena el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) da a conocer cómo se ubica la inflación en México y de acuerdo con el último reporte se desaceleró y se ubico en 3.72%, mientras que el índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.17% respecto a la quincena anterior.
Índice de precios subyacente y no subyacente
El indice de precios subyacente que excluye bienes y servicios con precios volátiles incrementó 0.31% a tasa quincenal; por otro lado el índice de precios no subyacente disminuyó 0.30% y los precios de frutas y verduras bajaron 1.54%, mientras que los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno subieron 0.21%.
¿Qué alimentos y servicios subieron por la inflación?
Según el reporte los alimentos, productos y servicios que se encarecieron fueron:
- Transporte aéreo: 38.25%
- Tomate verde: 10.69%
- Azúcar: 3.36%
- Leche pasteurizada y fresca: 0.83%
- Electricidad: 0.56%
- Loncherías, fondas, tonterías y taquerías: 0.44%
- Otros alimentos cocinados: 0.37%
- Restaurantes y similares: 0.25%
- Vivienda propia: 0.09%
- Servicios turísticos en paquete: 0.02%
Productos y servicios que bajaron de precio en diciembre
Por otro lado, los productos que bajaron de precio por la inflación fueron:
- Calabacita: -10.62%
- Chile serrano: -7.80%
- Papaya: -6.58%
- Jitomate: -4.84%
- Otras verduras y legumbres: -3.52%
- Plátanos_ -3.21%
- Huevo: -2.50%
- Productos para el cabello: -1.20%
- Pollo: -0.95%
- Detergentes: -0.71%
Las ciudades que tuvieron una variación por arriba del promedio nacional fueron:
- Tijuana, Baja California
- Mérida, Yucatán
- La Paz, Baja California Sur
- Tampico, Tamaulipas
- Durango, Durango
- Esperanza, Sonora
- Ciudad Juarez, Chihuahua
- Monterrey, Nuevo León
- Colima, Colima
- Culiacán, Sinaloa
La inflación es un fenómenos económico en el que se registra un aumento general en los precios de bienes y servicios provocando que el dinero valga menos y se puedan comprar menos cosas. Esta puede ser causada por mayor circulación de dinero, la oferta y demanda de bienes y servicios, costos de producción y política monetaria.
Inflación aumenta precio de pollo, res y cerdo en México
