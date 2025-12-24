Tomate y azúcar y otros productos suben de precio por la inflación

Cada quincena el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) da a conocer cómo se ubica la inflación en México y de acuerdo con el último reporte se desaceleró y se ubico en 3.72%, mientras que el índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.17% respecto a la quincena anterior.

Índice de precios subyacente y no subyacente

El indice de precios subyacente que excluye bienes y servicios con precios volátiles incrementó 0.31% a tasa quincenal; por otro lado el índice de precios no subyacente disminuyó 0.30% y los precios de frutas y verduras bajaron 1.54%, mientras que los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno subieron 0.21%.

¿Qué alimentos y servicios subieron por la inflación?

Según el reporte los alimentos, productos y servicios que se encarecieron fueron:

Transporte aéreo: 38.25%

Tomate verde: 10.69%

Azúcar: 3.36%

Leche pasteurizada y fresca: 0.83%

Electricidad: 0.56%

Loncherías, fondas, tonterías y taquerías: 0.44%

Otros alimentos cocinados: 0.37%

Restaurantes y similares: 0.25%

Vivienda propia: 0.09%

Servicios turísticos en paquete: 0.02%

Productos y servicios que bajaron de precio en diciembre

Por otro lado, los productos que bajaron de precio por la inflación fueron:

Calabacita: -10.62%

Chile serrano: -7.80%

Papaya: -6.58%

Jitomate: -4.84%

Otras verduras y legumbres: -3.52%

Plátanos_ -3.21%

Huevo: -2.50%

Productos para el cabello: -1.20%

Pollo: -0.95%

Detergentes: -0.71%

Las ciudades que tuvieron una variación por arriba del promedio nacional fueron:

Tijuana, Baja California

Mérida, Yucatán

La Paz, Baja California Sur

Tampico, Tamaulipas

Durango, Durango

Esperanza, Sonora

Ciudad Juarez, Chihuahua

Monterrey, Nuevo León

Colima, Colima

Culiacán, Sinaloa

La inflación es un fenómenos económico en el que se registra un aumento general en los precios de bienes y servicios provocando que el dinero valga menos y se puedan comprar menos cosas. Esta puede ser causada por mayor circulación de dinero, la oferta y demanda de bienes y servicios, costos de producción y política monetaria.

Inflación aumenta precio de pollo, res y cerdo en México

