Tomate y azúcar y otros productos suben de precio por la inflación

La inflación es el aumento en los precios de bienes y servicios y provoca una disminución del poder adquisitivo; estos productos se encarecieron en México.

Finanzas

Escrito por:  Itandehui Cervantes

Cada quincena el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) da a conocer cómo se ubica la inflación en México y de acuerdo con el último reporte se desaceleró y se ubico en 3.72%, mientras que el índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.17% respecto a la quincena anterior.

Índice de precios subyacente y no subyacente

El indice de precios subyacente que excluye bienes y servicios con precios volátiles incrementó 0.31% a tasa quincenal; por otro lado el índice de precios no subyacente disminuyó 0.30% y los precios de frutas y verduras bajaron 1.54%, mientras que los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno subieron 0.21%.

¿Qué alimentos y servicios subieron por la inflación?

Según el reporte los alimentos, productos y servicios que se encarecieron fueron:

  • Transporte aéreo: 38.25%
  • Tomate verde: 10.69%
  • Azúcar: 3.36%
  • Leche pasteurizada y fresca: 0.83%
  • Electricidad: 0.56%
  • Loncherías, fondas, tonterías y taquerías: 0.44%
  • Otros alimentos cocinados: 0.37%
  • Restaurantes y similares: 0.25%
  • Vivienda propia: 0.09%
  • Servicios turísticos en paquete: 0.02%

Productos y servicios que bajaron de precio en diciembre

Por otro lado, los productos que bajaron de precio por la inflación fueron:

  • Calabacita: -10.62%
  • Chile serrano: -7.80%
  • Papaya: -6.58%
  • Jitomate: -4.84%
  • Otras verduras y legumbres: -3.52%
  • Plátanos_ -3.21%
  • Huevo: -2.50%
  • Productos para el cabello: -1.20%
  • Pollo: -0.95%
  • Detergentes: -0.71%

Las ciudades que tuvieron una variación por arriba del promedio nacional fueron:

  • Tijuana, Baja California
  • Mérida, Yucatán
  • La Paz, Baja California Sur
  • Tampico, Tamaulipas
  • Durango, Durango
  • Esperanza, Sonora
  • Ciudad Juarez, Chihuahua
  • Monterrey, Nuevo León
  • Colima, Colima
  • Culiacán, Sinaloa

La inflación es un fenómenos económico en el que se registra un aumento general en los precios de bienes y servicios provocando que el dinero valga menos y se puedan comprar menos cosas. Esta puede ser causada por mayor circulación de dinero, la oferta y demanda de bienes y servicios, costos de producción y política monetaria.

