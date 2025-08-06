Estados Unidos cobrará 15 mil dólares de “aval” por visa de turista o negocios

Como una de las medidas para alejar a los inmigrantes de Estados Unidos, el Gobierno anunció que exigirá una “fianza” de hasta 15 mil dólares (más de 280 mil pesos mexicanos) a las personas que soliciten una visa de turismo o de negocios.

Con esto, la administración del presidente Donald Trump busca terminar con las “estancias irregulares” en su territorio, ya que tendrán un “aval” por una fuerte suma de dinero que prácticamente obligaría a las personas a regresar a su país para no perder dicha cantidad.

Países a los que Estados Unidos cobraría 15 mil dólares por Visa

Hasta ahora, el Departamento de Estado de EUA indicó que la medida estará vigente durante 12 meses y se aplicará a las personas de países considerados con altas tasas de permanencia ilegales y/o que tienen controles de seguridad de documentos deficientes.

Se trata de un programa piloto que endurecerá los requisitos para conseguir una Visa de turismo o de negocios para viajar a Estados Unidos. En este caso, los países en donde comenzará a aplicar son:



Malaui

Zambia

¿Cuándo comenzará el cobro de 15 mil dólares por Visa?

Tommy Bruce, vocero del Departamento de Estado, explicó que será a partir del próximo miércoles 20 de agosto cuando entre en vigor el pago de esta fianza al solicitar la visa .

Por el momento, solo los ciudadanos de Malaui y Zamia que soliciten visados B1 y B2 deberán pagar dicha cantidad. Esto como “reprimienda” luego de que el Gobierno estadounidense determinara que el 14% de los visitantes de Malaui y el 11% de los de Zambia excedieron su tiempo autorizado de estancia durante el 2023.

Cabe destacar que la cantidad puede variar, ya que será determinada por el funcionario consular, de acuerdo con las circunstancias de cada persona, por lo que puede ser de 5 mil, 10 mil o máximo 15 mil dólares.

