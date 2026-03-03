Totalplay reafirma su liderazgo como la red fija más rápida de México en el MWC 2026

En el marco del Mobile World Congress (MWC) 2026, el evento más influyente de la industria tecnológica a nivel global, Totalplay ha reafirmado su posición como el referente indiscutible de conectividad en México. Eduardo Kuri Romo, CEO de la compañía, recibió en Barcelona, España, los galardones internacionales que acreditan a su infraestructura como la red fija de mayor desempeño y velocidad en el país.

El reconocimiento central fue otorgado por Ookla, líder mundial en inteligencia de redes. Tras analizar las pruebas realizadas por usuarios durante el segundo semestre de 2025, la firma entregó a Totalplay el Speedtest Award a la Red Fija Más Rápida de México.

Este hito no es menor: representa el quinto año consecutivo en que la empresa se alza con este distintivo. Stephen Bye, Presidente y CEO de Ookla, destacó que esta consistencia posiciona a Totalplay a la vanguardia de los proveedores de servicios, elogiando su dedicación por mantener un estándar de excelencia en un mercado altamente competitivo.

“El logro de Totalplay al ganar el Speedtest Award como la Red Fija más Rápida por quinto año consecutivo durante el tercer y cuarto trimestre de 2025, demuestra su compromiso con la excelencia y los posiciona a la vanguardia de los proveedores de redes fijas en México”, afirmó Stephen Bye, Presidente y CEO de Ookla, una división de Ziff Davis.

Además del éxito con Ookla, la compañía obtuvo el primer lugar general en el Barómetro 2025 de nPerf. Este análisis evaluó métricas críticas para la experiencia del usuario, tales como:

Velocidad de descarga y subida.

Latencia (tiempo de respuesta).

Desempeño de la red Wi-Fi.

Estos resultados son el fruto de una robusta infraestructura que hoy supera los 164 mil kilómetros de fibra óptica, brindando cobertura a 87 ciudades y alcanzando a más de 17 millones de hogares. Con una base de 5.5 millones de usuarios, Totalplay ha roto las barreras del mercado residencial al ofrecer capacidades de hasta 10,000 megas.

Más allá de la conectividad, la empresa aprovechó el escenario internacional para destacar su apuesta por el entretenimiento de próxima generación. Productos como Totalplay TV y la nueva versión 2026 de Totalplay Surround —desarrollada en alianza estratégica con la firma de lujo Bang & Olufsen— demuestran que el objetivo de la marca es integrar la ultra alta velocidad con experiencias audiovisuales de élite.

La participación de Totalplay en el MWC 2026 cierra con un mensaje claro: la compañía no solo acompaña la evolución digital de México, sino que dicta el ritmo de la industria, asegurando que la conectividad del futuro esté disponible hoy para millones de mexicanos.

