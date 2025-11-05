IQOS y SELETTI presentan colección artística limitada en Sensorium Worlds

La plataforma IQOS Curious X y la icónica marca de diseño italiano SELETTI presentaron una colección de edición limitada durante Sensorium Worlds, un evento exclusivo que transformó el Hangar Pirelli Bicocca en una espectacular fusión de arte, diseño, sonido y tecnología inmersiva.

La noche sirvió como la culminación de una visión compartida, ofreciendo a los asistentes una experiencia que reunió lo mejor del arte contemporáneo y el diseño experimental. El objetivo, tal como lo describió Leonardo de Alencar, Vicepresidente de Productos Sin Humo de Philip Morris México, fue "colaborar con mentes creativas de todo el mundo para desafiar los límites de lo establecido".

Una edición limitada con el poder de la curiosidad

El momento estelar del evento fue la revelación de la edición limitada IQOS ILUMA i x SELETTI, una audaz pieza de diseño que captura la estética provocadora de SELETTI con acabados metálicos, patrones distintivos y detalles dorados.

Este lanzamiento reafirma la filosofía de IQOS Curious X, que busca trascender lo convencional. Stefano Volpetti, Director de Consumo y Presidente de Productos Libres de Humo de PMI, enfatizó que "la curiosidad es ese poder interior que nos hace avanzar y encender un cambio positivo", impulsando a la comunidad global de más de 34 millones de usuarios de IQOS a buscar mejores experiencias.

El Reflejo Global en México: Esteban Tamayo

La colaboración tuvo un eco significativo en México ya que el diseñador Esteban Tamayo formó parte de los veinte artistas multidisciplinarios de todo el mundo fueron convocados para colaborar, intercambiar ideas y dar forma a la identidad visual y conceptual de Sensorium Worlds.

Tamayo creó tres piezas exclusivas. un case, una chamarra y una mesa, inspiradas en la estética disruptiva de IQOS y los valores italianos, a los que se refirió como "un viaje inspirador con detalles góticos, relieves pulidos en Mármol, y villas familiares".

La colaboración entre ambas marcas tomó forma en el taller Curious Minds en Parma, Italia, donde los artistas se reunieron para sentar las bases conceptuales y visuales de Sensorium Worlds.

Con esta iniciativa, IQOS subraya su compromiso de ofrecer alternativas sin humo a adultos fumadores a través de experiencias significativas que combinan innovación, propósito y la estética más vanguardista.

