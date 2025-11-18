Fast Finder y Chatsumi: las innovaciones de MISUMI en ITM

MISUMI México presentó en ITM 2025 tres innovaciones que están transformando la industria: Fast Finder, una herramienta que identifica componentes en segundos; Chatsumi, un asistente digital para ingenieros; y su línea de manufactura hecha en México, que fortalece el ecosistema industrial del país.

Durante el evento en Centro Banamex, miles de visitantes pudieron experimentar estas tecnologías que impulsan la productividad, reducen tiempos de diseño y acercan a México a la manufactura digital de última generación. MISUMI se consolida así como un referente en soluciones inteligentes para el sector industrial. Vive la experiencia de este nuevo ecosistema en www.misumimex.com

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano

