Estamos para decir lo que otros quieren que callemos, así el manifiesto de adn Noticias

Manifiesto adn Noticas

No estamos aquí para agradar.

Ni para tranquilizar conciencias.

Ni para repetir lo que ya sabes.

Estamos para decir lo que otros quieren que callemos.

Para decir la verdad.

Aunque a algunos les incomode.

Para mostrar lo que se quiere ocultar.

Porque sin verdad no hay libertad.

Y sin libertad no hay futuro.

Somos la voz que incomoda al poder.

La señal que no se dobla.

El canal donde la verdad no se negocia.

Aquí informamos o cuestionamos y si es necesario, gritamos.

adn Noticias, te hablamos con la verdad.

