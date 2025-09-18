inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Especiales
Video

adn Noticias te habla con la verdad y comparte la voz de los mexicanos

¡Evolucionamos! adn Noticias está a la altura de un México que exige alzar la voz porque el valor de la verdad es nuestro cimiento.

Actualizado el 18 septiembre 2025 08:20hrs
Compartir:
Publicado por: Adriana Pacheco

adn Noticias está preparado para denunciar valientemente las injusticias en México y compartir las voces y testimonios de sus habitantes, ya que está comprometido con la verdad.

Benjamín Salinas Sada, vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas y Luciano Pascoe, director de adn Noticias encabezan a un grupo de periodistas y comunicadores convencidos de que el valor de la verdades nuestro cimiento.

  • adn Noticias defenderá a México a través de todas las vías
  • adn Noticias contribuirá a que los mexicanos estén siempre bien informados
Grupo Salinas
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!