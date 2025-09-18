adn Noticias te habla con la verdad y comparte la voz de los mexicanos
¡Evolucionamos! adn Noticias está a la altura de un México que exige alzar la voz porque el valor de la verdad es nuestro cimiento.
adn Noticias está preparado para denunciar valientemente las injusticias en México y compartir las voces y testimonios de sus habitantes, ya que está comprometido con la verdad.
Benjamín Salinas Sada, vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas y Luciano Pascoe, director de adn Noticias encabezan a un grupo de periodistas y comunicadores convencidos de que el valor de la verdades nuestro cimiento.
- adn Noticias defenderá a México a través de todas las vías
- adn Noticias contribuirá a que los mexicanos estén siempre bien informados