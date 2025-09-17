Una nueva era comienza, evolucionamos contigo y nos convertimos en adn Noticias donde te hablamos con la verdad

La evolución debe ser una constante y en adn Noticias empezamos una nueva etapa en la que nos transformamos para seguir informándote de la mejor manera posible, con la verdad de frente como estandarte, aunque esta incomode a quien incomode y le llegue a quien no quiera escucharla. Cambiamos para llevar el periodismo a una nueva era en la que no te vamos a repetir lo que ya sabes ni buscamos agradar o tranquilizar conciencias, sino para contarte lo que otros quieren que callemos.

and Noticias te mostrará lo que te quieren ocultar basados en la verdad y en la libertad, porque sin uno no existe la otra y sin estos valores no hay futuro, es por eso que evolucionamos contigo a ser una voz que incomode a quien tenga que hacerlo y que no se dobla, porque aquí sabemos que la verdad no es algo que se pueda negociar y a partir de ahora informamos o cuestionamos y si es necesario, gritamos.

Porque en adn Noticias, TE HABLAMOS CON LA VERDAD.

La evolución hacia adn Noticias

La evolución es global; redes sociales, plataformas digitales, canales de mensajería, pódcast y televisión todo en un entorno 360 para que lo que necesitas saber llegue a ti al momento en el que está ocurriendo. Somos una central informativa que va contigo día a día y en tiempo real.

Nuestro equipo de periodistas y colaboradores tiene como primicia informarte de forma veraz y objetiva, hablando con la verdad y priorizando la libertad, dos valores que son primordiales en la realidad actual en la que vivimos.

A partir de este 17 de septiembre el mundo de la información como lo conocías cambia y en adn Noticias somos la punta de lanza para ello, no pierdas detalle y mantente al tanto de nosotros que nosotros te contamos todo.