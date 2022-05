WhatsApp: Cómo recuperar conversaciones eliminadas y mensajes borrados

Cada vez son más los usuarios de WhatsApp que descubren las nuevas funciones estrenadas de la aplicación y ahora será posible recuperar conversaciones y mensajes eliminados de la aplicación es posible.

A todos nos ha pasado alguna vez, hemos borrado mensajes y conversaciones de WhatsApp y parece ser el fin del mundo, sin embargo, ya hay una solución.

Cómo recuperar conversaciones eliminadas en WhatsApp

En WhatsApp puedes recuperar conversaciones enteras eliminadas por medio de estos métodos diferentes:

Gracias a la copia de seguridad de WhatsApp se puede restaurar conversaciones borradas de chats, pero para realizarlo debe estar activada de la siguiente manera.

En WhatsApp toca en el ícono de opciones de la parte superior derecha de la pantalla, ve a “Ajustes”, “Chats” y “Copia de seguridad”. Aquí se escoge la cuenta de Google Drive con la que se quiere guardar la copia de seguridad de tus chats y selecciona la frecuencia para guardarlo.

Especial En WhatsApp puedes recuperar conversaciones enteras eliminadas.



Sin embargo, si no se ha realizado una copia de tus chats de WhatsApp en Google Drive, no es imposible recuperar las conversaciones.

Cómo ver mensajes eliminados de WhatsApp

Los mensajes de WhatsApp están encriptados, por lo que no se puede acceder directamente al mensaje, pero sí registrar la información de las notificaciones del usuario a través de la app WAMR.

Especial WAMR te dará acceso al mensaje eliminado de WhatsApp.

Esta app es capaz de notificar si alguien te envía un mensaje de WhatsApp, pero después lo elimina de la conversación.

Luego de esta acción, WAMR te dará acceso al mensaje eliminado sin que la otra persona sea consciente de ello.

Aun así, la app tiene sus limitaciones y no podrá acceder a los mensajes eliminados de WhatsApp, pues si se desactivan las notificaciones de un determinado chat, no será capaz de acceder a esos mensajes porque no se habrán producido en forma de notificación.

WAMR está disponible en Play Store.

adn40, siempre conmigo. Descarga nuestra app

lhp