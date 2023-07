¿Ross Dress en México? Joven emprendedor abre tienda RossAles

Un joven de Mazatlán se hizo viral en redes sociales por promover su emprendimiento RossAles que se basa en vender ropa de la famosa tienda de ropa americana Ross Dress en México.

De acuerdo con la informaicón publicada en TikTok por el usuario @elvalorado, este joven viajó a Estados Unidos para comprar ropa y diversos productos en la famosa tienda Ross Dress que se caracteriza por tener precios muy bajos.

Toda esta mercancía la puedes adquirir sin salir de casa en la tienda RossAles en Mazatlán, Sinaloa. Sígannos en la página porque ya llegó Ross a México. A buenos precios, publicó el joven.

¿Dónde está la tienda de Ross Dress en México?

Según el joven emprendedor , cada semana se surtirá producto nuevo. Para quienes vivan en Mazatlán, Sinaloa la tienda física se encuentra ubicada en la calle Río de la Plata, 210 en el fraccionamiento Gaviotas. Así que si vives en este estado esta es tu oportunidad para poder adquirir productos de Ross Dress en México.

RossAles se vuelve viral

Luego de que el joven compartiera un video en el que se pueden observar varios carritos de super llenos de ropa y accesorios, usuarios en redes lo hicieron viral. En la grabación se pueden ver diversos artículos como ropa de cama, vestidos, blusas y otros accesorios.

La mayoría de los internautas se emocionaron por esta propuesta pues indicaron que es un buena idea para las personas que no pueden viajar a Estados Unidos para visitar la famosa tienda Ross Dress en México.

Otros usuarios aseguraron que ya visitaron la tienda y comentaron que hay muy buenos precios y gran variedad de artículos.

Esta muy padre, fui la semana pasada, Me encanta lo que venden, Éxito con este emprendimiento, Al pasarlos van a subir cinco veces su precio, comentaron algunos usuarios.

Desde hace tiempo se ha especulado sobre la apertura de una tienda Ross Dress en México, pero esta idea nunca se ha concretado. Por ello, este joven decidió ser el intermediario y traer los productos de la tienda al país. No cabe duda que el ingenio de muchos mexicanos es inigualable.

Llega Ross a México y ¡hacen envíos 🥳! pic.twitter.com/VjiZg58EAU — Virales de Nuevo Laredo (@NuevoVirales) July 6, 2023

Tienda Ross

Ross Stores o Ross Dress For Less es una cadena de tiendas originaria de Estados Unidos donde se venden ropa, zapatos y accesorios a precios muy bajos. Incluso algunas personalidades de la farándula en México an sido captadas comprando ropa en este lugar.

Además, cuenta con mas de 1483 sucursales en distintas zonas de norteamérica por lo que es considerada una de las tiendas mas visitadas. Morris Ross fundó la primera tienda en 1950 en San Bruno, California.

Cabe destacar que el esquema de venta de Ross puede ser tanto mayorista como minorista pero esto dependerá de cada sucursal.

