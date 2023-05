La marca de prendas fast fashion más querida va a abrir una tienda Shein en México para que puedas ir y hacer compras físicas de ropa y elijas las prendas de manera presencial y no tengas que esperar a que llegue tu pedido y puedas estrenar en automático los productos que elijas.

Shein es una marca de ropa bastante popular y tomó fuerza entre 2020 y 2021 cuando vino el confinamiento por la emergencia sanitaria por la COVID-19, pues al no salir la gente compraba en línea y los productos de esta compañía la hicieron tomar gran valor, pero ahora ya que la pandemia ha quedado atrás, ir para elegir la ropa, medírtela y llevártela al momento ya es posible en la tienda Shein que habrá en México.

SHEIN BAE te ofrece lo último en atrevimiento para tu próxima noche divertida

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Dónde está la tienda Shein en México?

Comprar de manera física ropa de Shein será posible, pero no por mucho tiempo pues la tienda que habrá en México es parte del Shein Pop Tour 2023 que es una especie de gira de la marca donde instalarán una tienda física por cierto tiempo en algunas partes del país y esta vez se dio a conocer a través de Instagram que estará en Querétaro, específicamente al interior de Plaza Boulevares, ubicada en bulevar Bernardo Quintana, No. 4100, colonia Álamos tercera sección.

Mira también: Prendas North Face, Nike, Tommy y más desde 60 pesos en este tianguis de marcas de lujo

¿Estás listx para vivir la experiencia SHEIN en físico?

¿Qué habrá en la tienda Shein de Querétaro y cuándo será?

Según lo publicado por la marca, la tienda Shein estará en Querétaro del 1 al 4 de junio y ahí podrás adquirir moda para mujer curvy y regular, hombres, niños, mascotas y los accesorios que ya conoces.

Lee también: Ropa Shein hasta en 15 pesos en esta bodega secreta en la CDMX

¿Qué es “The Next Cycle” de Shein?

Por si fuera poco, en la tienda Shein de Querétaro vas a poder ser parte del The Next Cycle de Shein que es una modalidad de intercambio en la que podrás donar la ropa que ya no usas de la marca que sea y cambiarla por un regalo.

Podría interesarte: El mejor tianguis de tenis en CDMX; hay calzado de marca y original

Así que ya lo sabes, alístate y lánzate a la tienda Shein en México.

adn40 siempre conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.