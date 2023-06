Sobrevive a la ola de calor: ¿Cuánto cuesta un aire acondicionado y dónde es más barato?

La ola de calor que ha impactado en nuestro país trajo consigo temperaturas extremas que obligan a buscar opciones como un aire acondicionado para refrescar los hogares y lugares de trabajo o estancia, pues el termómetro ha marcado números por encima de los 40 grados centígrados en algunas zonas de México y de acuerdo a las previsiones de los expertos, el clima presentará más condiciones como esta durante el verano por lo que en adn40 te decimos dónde conseguir uno, cuánto cuesta y el mejor precio.

¿Qué es un aire acondicionado?

Un aire acondicionado es un sistema que se utiliza para controlar la temperatura, la humedad y la calidad del aire en un espacio cerrado, ya sea una habitación, una oficina, un automóvil u otro ambiente. Su objetivo principal es proporcionar comodidad térmica y mejorar las condiciones ambientales.

El funcionamiento básico de un aire acondicionado consiste en extraer el aire caliente y húmedo del ambiente y reemplazarlo por aire fresco y seco. Esto se logra mediante un ciclo que utiliza un refrigerante para absorber y liberar calor. El proceso implica la compresión, la condensación, la expansión y la evaporación del refrigerante.

Existen diferentes tipos de aires acondicionados, como los sistemas centrales, que pueden enfriar un edificio completo, y los equipos individuales, como los acondicionadores de ventana, los de pared y los portátiles, que se utilizan para enfriar áreas más pequeñas y que son más comunes en los hogares.

Además de enfriar el aire acondicionado es capaz de calentar, filtrar y deshumidificar el aire. Al regular la temperatura y la humedad, este puede proporcionar un ambiente más confortable, especialmente durante los meses calurosos del año o en momentos como la ola de calor que estamos viviendo actualmente en México.

¿Cuánto cuesta un aire acondicionado para casa?

Según cifras actualizadas de los precios en tiendas como Elektra un aire acondicionado de alta gama de pared cuesta 7 mil 799 pesos mientras que el más barato y que cuenta con características similares, pero de menor potencia cuesta 4 mil 399 pesos.

En Elektra puedes conseguir aires acondicionados económicos y de otros precios que oscilan entre las cifras antes mencionadas o un poco más y que se podrían adaptar a tus necesidades.

Recomendaciones para un buen uso del aire acondicionado

Cabe mencionar que es importante usar el aire acondicionado de manera responsable y consciente para minimizar su impacto ambiental y reducir el consumo de energía.

Con estas medidas al usar aire acondicionado puedes ayudar a maximizar su eficiencia y reducir el impacto negativo en el medio ambiente:



Mantener los filtros limpios

Regular la temperatura a niveles adecuados

Utilizar sistemas de control de energía

Diferencia entre aire acondicionado y enfriador de aire

Cabe mencionar que no es lo mismo un aire acondicionado que un enfriador de aire, pues estos últimos no tienen la capacidad de acondicionar ambientes más húmedos y además no usan un sistema de refrigeración como tal, sino que lo hacen por medio de la evaporación del agua.

