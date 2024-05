Estas son las plantas que puedes poner en tu cocina para ahuyentar a las cucarachas

Una vez que las cucarachas descubren tu hogar, se apoderan de él y se convierten en una plaga difícil de erradicar, por ello, existen alternativas como las plantas que puedes colocar en tu cocina para prohibirles la entrada.

¿Por qué tengo cucarachas en mi casa?

Encontrar cucarachas en casa puede ser una experiencia desagradable y frustrante. Aunque estos bichos no pican, pueden causar problemas de salud para algunas personas en una casa o departamento infestado.

Si te preguntas por qué están en tu hogar, quizá se deba a que tienen acceso fácil a la comida, es decir, que encuentran restos de esta en el suelo, la cocina o entre la acumulación de basura.

Recuerda que pueden entrar a través de pequeños orificios, grietas o incluso por las tuberías. Si tus vecinos tienen problemas con esta plaga, es más probable que también invadan tus espacios.

Tener estos visitantes no necesariamente significa que tengas un hogar sucio o desordenado. Simplemente, trata de no juntar suciedad, tapar cañerías y no dejar restos de alimentos que las atraigan. Aquí te decimos con qué plantas puedes ahuyentarlos.

Plantas que ahuyentan a las cucarachas de la cocina

Es importante intentar espantar a las cucarachas para evitar que invadan nuestra casa. Rentokil , un sitio especializado en control de plagas e insecticidas, compartió cuáles son las plantas que pueden ayudar a mantenerlas alejadas:



Laurel: Esta es una de las plantas más conocidas por repeler cucarachas. Su aroma fuerte y desagradable para estos insectos las mantiene alejadas. Puedes colocar hojas frescas o secas en las esquinas de la cocina o cerca de los puntos de entrada de las cucarachas.

Esta es una de las plantas más conocidas por repeler cucarachas. Su aroma fuerte y desagradable para estos insectos las mantiene alejadas. Puedes colocar hojas frescas o secas en las esquinas de la cocina o cerca de los puntos de entrada de las cucarachas. Lavanda: Además de ser una planta aromática y relajante, la lavanda también es efectiva para repeler cucarachas. Su aroma floral resulta muy desagradable para estos insectos. Puedes colocar macetas de lavanda cerca de las ventanas o puertas, o colgar ramitas secas en la cocina.

Además de ser una planta aromática y relajante, la lavanda también es efectiva para repeler cucarachas. Su aroma floral resulta muy desagradable para estos insectos. Puedes colocar macetas de lavanda cerca de las ventanas o puertas, o colgar ramitas secas en la cocina. Menta gatuna: Esta planta, también conocida como Nepeta cataria, atrae a los gatos, pero repele a las cucarachas con su aroma a limón. Puedes cultivar menta gatuna en macetas y colocarlas cerca de la estufa, fregadero o basurero.

