¿Quién es, cómo se llama y cuánto cuestan los boletos para el show del payaso Brincos Dieras?

Desde algunos meses, el show del payaso Brincos Dieras se ha vuelto viral en redes sociales gracias a algunos videos que comparten los asistentes a sus eventos. El comediante para adultos se ha ganado el cariño del público con su peculiar humor y sus chistes no solo en México, sino de también de los Estados Unidos, donde es más común verlo.

¿Quién es el payaso Brincos Dieras y cómo se llama?

El payaso Brincos Dieras es personificado por Roberto Carlo, un comediante originario de Monterrey, Nuevo León, quien comenzó su carrera desde hace más de 27 años en shows infantiles, pero con el paso del tiempo se dio cuenta de que podría ganar mucho más realizando eventos para el público adultos con chistes de doble sentido y bromas de humor negro.

La primera vez que se vistió de payaso fue cuando tenía 18 años de edad en un evento del Día del Niño de la iglesia a donde iba luego de que otro hombre no quiso vestirse de payaso , y dije “ahí hay un traje de payaso y una peluca, se la iba a poner César pero no quiso, le dio miedo (…) Y yo de ‘Yo mero’. Me fui a donde el padre se va a rezar y ahí mismo me cambié y comencé a dar el show”, relató.

Al principio utilizó los nombres de Tongorito con el cual ni siquiera recibía algún pago, también llegó a usar el seudónimo Brincos dieras en el día y Ganas tienes en la noche.

Recientemente,el payaso Brincos Dieras, que se identifica a sí mismo como El payaso más irreverente de Latinoamérica, anunció que realizaría una gira por Europa, las ciudades que va a visitar son Barcelona, Madrid, España; también visitará Múnich, Alemania y París, Francia.

¿Cuánto cuestan los boletos para ver a Brincos Dieras?

Como ya lo mencionamos el payaso Brincos Dieras realiza show en varias entidades del país, pero también lleva su espectáculo a la unión americana ya sea en teatros o foros de comedia, el costo del boleto más caro es de 3,200 pesos. Es necesario aclarar, que el precio puede variar dependiendo del lugar y las zonas del recinto donde se presentará.

Un ejemplo es el show que Brincos Dieras ofreció el 17 de agosto en el Auditorio Telmex en Zapopan, Jalisco, donde estuvo acompañado de otros comediantes, y el costo del boleto VIP fue de 3,200 pesos, le siguió el de zona roja en 2,800 pesos, y luego otro de 2,200 pesos. El boleto más barato fue de 350 pesos.

¿Cuánto cuesta contratar a Brincos Dieras?

Según la página web del payaso Brinco Dieras, el precio por contratarlo para un espectáculo privado dependerá de la ubicación y del número de asistentes, por lo que no hay un precio exacto.