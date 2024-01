Cómo se escribe “no hay manera de que” o “no hay manera que”, según la RAE

El español es un lenguaje que tiene variedad de expresiones, estas pueden cambiar si se agregan otras palabras o incluso si se cambia el orden de las mismas, ante esto la Real Academia Española ( RAE ) ha explicado las reglas ortográficas a tomar en cuenta, hoy la institución más importante del español ha explicado la opción correcta entre no hay manera de que o no hay manera que.

Ante la duda de no hay manera de que o no hay manera que, la RAE ha decidido explicar la opción correcta, además de usar las reglas ortográficas para que sea más fácil de entender. El objetivo es que se tengan menores errores gramaticales y ortográficos al momento de escribir.

No hay manera de que o no hay manera que la RAE explica

La Fundación del Español Urgente ( FundéuRAE ), promovida por la Agencia EFE y la RAE ha dado a conocer que ante la duda sobre qué expresión debe usarse al momento de escribir y que opción es la correcta entre: no hay manera de que o no hay manera que, la manera adecuada para usarse es “no hay manera de que”, por otro lado, señala que la expresión “no hay manera que” es incorrecto.

La institución explica que “no hay manera que” es incorrecto porque el sustantivo requiere la preposición “de”. En el Diccionario del estudiante, se explica que es necesario poner “de” tras el sustantivo “manera” para introducir el complemento oracional que le sigue.

Los siguientes ejemplos son incorrectos pues falta de la preposición “de”:



No hay manera que se acabe de firmar el contrato

No hay manera que una negligencia de ese tamaño no tenga un costo político

No hay manera que los aumentos salariales sean por encima de la inflación

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE) es una institución que busca el uso correcto del español en medios de comunicación y se especializa en el uso de expresiones, por tanto, se sugiere usar su página oficial ante alguna duda.

