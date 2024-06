INAH alista demanda contra Max por usar Castillo de Chapultepec para publicidad de “House of the Dragon”

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) demandarán a la plataforma de streaming Max por utilizar al Castillo de Chapultepec como escenario para publicitar la segunda temporada House of the Dragon , sin solicitar el permiso correspondiente.

El INAH emitió un comunicado en el que desminitó el video que se viralizó en redes sociales en el que se observa el recinto histórico adornado con las banderas de la familia Targaryen, un emblema de la popular serie de televisión “La Casa del Dragón”. Aclaró que las imágenes difundidas por Max fueron creadas a partir de Inteligencia Artificial (IA) y su reproducción no fue autorizada.

El castillo de Chapultepec, en México fue reclamado por su reina Rhaenyra Targaryen y el consejo negro. Es momento de elegir tu bando #RaiseYourBanners #LaCasadelDragón #HOTD2 pic.twitter.com/eZIWYminFI — Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) June 10, 2024

Se informa que las imágenes son falsas, puesto que en ningún momento se han colocado banderas, pendones ni ningún otro material publicitario relativo a dicha producción sobre este inmueble, y tampoco se ha autorizado la reproducción de imágenes de este espacio para la promoción de la serie en comento (...) Por esta razón, la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos del INAH llevará a cabo las medidas legales conducentes, debido a que se trata de un uso indebido de imágenes de un monumento histórico -explicó la dependencia.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de La Casa del Dragón?

House of the Dragon es una serie de televisión británica de fantasía, drama, romance y acción, creada por Ryan Condal y George R. R. Martin para Max. Se trata de una precuela de la exitosa serie “Game of Thrones” y está basada en la novela “Fuego y Sangre” de George R. R. Martin.

La plataforma de streaming reveló que la fecha de lanzamiento de la segunda temporada de La Casa del Dragón está programada para el domingo 16 de junio, a las 19:00 horas.

