Cómo se escribe en serio o enserio, según la RAE

Las faltas ortográficas en la escritura del español son muy comunes y una de ellas gira en torno a la palabra: ‘en serio’ o ‘enserio', utilizada para expresar que algo no es una broma o que nos lo tomamos con formalidad.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

¿Es una sola palabra o dos? ¿Lleva tilde o no? ¿Qué dice la Real Academia Española (RAE) al respecto? Para resolver esta cuestión, lo primero que hay que saber es que tanto ‘en serio’ como ‘enserio’ son formas correctas, pero tienen significados y usos diferentes. No se trata de una variante ortográfica, sino de dos expresiones distintas que no se pueden intercambiar.

Lee también: Adonde o a donde: ¿Cómo se escribe correctamente, según la RAE?

Según la RAE , la expresión ‘en serio’ se escribe siempre separada y sin tilde, y se refiere a lo que es formal ‘sin burla’. Por ejemplo:

- Te lo digo en serio, no estoy mintiendo.

- ¿En serio te vas a casar con él?

- No me tomes en serio, solo era una broma.

En cambio, ‘enserio’ es una forma del verbo enseriar(se), que significa ‘ponerse serio’ o ‘hacer que alguien se ponga serio’. Se puede escribir con o sin tilde, según el contexto. Por ejemplo:

- Me enserio al ver su cara de preocupación.

- No lo enseriés con tus comentarios.

- Enserióse cuando le conté la noticia.

Lee también: Derrepente o de repente: ¿Cómo se escribe correctamente, según la RAE?

Como se puede observar, ‘enserio’ lleva tilde cuando es una forma verbal con pronombre enclítico (enserióse) o cuando es una palabra aguda terminada en vocal (enserió). En los demás casos, no lleva tilde.

Es importante no confundir estas dos expresiones , ya que pueden cambiar el sentido de lo que queremos decir. No es lo mismo decir “Te quiero en serio” que “Te quiero enserio”. La primera significa que el sentimiento es sincero y profundo, mientras que la segunda implica que se quiere hacer que alguien se ponga serio.

Lee también: Estuvo o estubo: ¿Cómo se escribe correctamente, según la RAE?

La forma correcta de escribir esta expresión depende del significado que le queramos dar. Si queremos indicar que algo se dice o se hace sin broma ni engaño, debemos escribir ‘en serio', separado y sin tilde. Si queremos referirnos a la acción de ponerse o poner a alguien serio, debemos usar el verbo ‘enseriar(se)', que puede escribirse con o sin tilde según las reglas de acentuación.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado