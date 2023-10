Cómo se escribe derrepente o de repente, según la RAE

Una de las dudas más frecuentes que surgen en la escritura de la palabra ‘derrepente’ o ‘de repente', utilizada para expresar la idea de algo que ocurre de forma inesperada o súbita, radican en su forma simplificada o separada. En cuanto a la escritura común, ambas formas existen en el idioma español, pero solo una de ellas es la correcta según la normativa de la Real Academia Española (RAE) .

Según las reglas ortográficas de la RAE, la única forma correcta de escribir esta expresión es ‘de repente’, en dos palabras. La expresión es una locución adverbial que se usa para indicar que algo ocurre o sucede de forma inesperada, súbita o imprevista. Por ejemplo:

- De repente, se escuchó un ruido muy fuerte.

- Me sentí mal de repente y tuve que ir al médico.

- De repente, se me ocurrió una idea genial.

La expresión ‘de repente’ está formada por la preposición ‘de’ y el sustantivo “repente”, que significa “impulso súbito” o “prontitud”, según la institución de la lengua española. Por lo tanto, al escribir esta expresión, debemos respetar la separación entre estas dos palabras y no unirlas en una sola.

¿Por qué es común que las personas escriban “derrepente”?

Una posible razón por la que muchas personas escriben mal esta expresión es por la influencia de otras palabras similares que sí se escriben en una sola palabra, como ‘repentinamente’ o ‘súbitamente'. Estas palabras también son adverbios que expresan la misma idea de imprevisto o inesperado, pero tienen una estructura diferente a la de ‘de repente'.

Otra posible razón es debido a la pronunciación rápida o descuidada de esta expresión, que hace que se pierda la separación entre las dos palabras y se perciba como una sola. Sin embargo, esto no justifica el error ortográfico , ya que debemos escribir las palabras según su forma correcta y no según su fonética.

¿Cómo evitar el error de escribir ‘derrepente’ y cambiarlo como ‘de repente’?

1. La palabra ‘derrepente’ no existe en el diccionario de la RAE, por lo que simplemente no es una opción.

2. Hay que recordar que ‘de repente’ es una locución adverbial compuesta por dos palabras y no por una sola. Para evitar confundirse, existen otras locuciones con dos palabras como ‘de pronto’ o ‘de golpe’ y ‘de improvisto’ que no se separan.

