Día Internacional del Beso: Origen, tipos y beneficios de besar

Este 13 de abril es el Día Internacional del Beso debido a que en el 2013 una pareja de Tailandia ganó un concurso de besos rompiendo así un Guinness World Records ¡se besaron durante más de dos días! Así que es el beso más largo registrado en la historia.

¿Por qué se celebra el Día del Beso?

Una pareja tailandesa ganó el récord mundial al beso más largo en el 2013, se trata de Ekkachai Tiranarat y Laksana Tiranarat, quienes participaron en una competencia anual en Tailandia organizada por Ripley’s Believe It or Not!, en Pattaya.

En dicho concurso participaron nueve parejas, incluyendo un matrimonio de más de 70 años, pero los Tiranarat, quienes ya habían ganado en años anteriores, resultaron victoriosos con un beso que duró 58 horas, 35 minutos y 58 segundos.

¿Qué tipo de besos hay?

Los besos son una muestra de afecto y/o de atracción, pero este acto va más allá, ya que hay varios tipos de besos ¿Tienes algún favorito?

Beso broche

Esta clase de beso se llama así porque simula ser un broche. Uno de los dos sujeta con sus labios los del otro para permitirle tocar con la lengua el paladar y los dientes del otro.

Beso nominal

El beso nominal suele darse al despedirse y resulta ser tierno, ya que después de que se besen, la persona toca los labios de la pareja con dos dedos.

Beso palpitante

Este es un beso cariñoso, o más bien una serie de besos cariñosos que comienzan en la comisura y recorren toda la boca. Son besos pequeños pero que si duda muestran gran afecto.

Beso inclinado

El beso inclinado es dulce y romántico, consiste en que uno de los dos tira la cabeza hacia atrás y el otro lo toma por el mentón mientras lo besa.

¿Cuáles son los beneficios de besar?

De acuerdo con la Secretaría de Salud , uno de los beneficios de besar es que fortalece las defensas gracias a la secreción de hormonas, también mejora el estado de ánimo por la producción de las hormonas de la felicidad.

Por su parte, Andréa Demirjian, autora del libro Besos: Todo lo que usted siempre quiso saber acerca de uno de los placeres más dulces de la vida, explicó que besar puede ayuda a reducir la presión arterial, ayuda a tener alivio por dolores de cabeza y cólicos menstruales, así como la eliminación de la placa dental.

