Adiós a los garrafones de agua; así serán sustituidos

Hace unas semanas te compartimos que en un futuro no muy lejano el papel de baño desaparecería, sin embargo, hoy te alertamos sobre el hecho de que algo similar podría ocurrir con los garrafones de agua.

¿Por qué los garrafones de agua desaparecerán?

En su momento estos envases, garrafones o botellas, significaron un gran éxito, pero con el tiempo han sido relativamente desplazados por termos o recipientes que no son de un solo uso; esto debido a que la gente comenzó a tomar consciencia de que desechar constantemente el plástico solo estaba contaminando. Por ello, los expertos establecieron que estos podrían quedar en desuso.

Por si eso fuera poco, los establecimientos de purificación de agua parecen no darse abasto respecto al servicio, y las grandes cadenas o empresas cada vez ofertan el artículo más caro. Adicionalmente, se ha detallado que los lugares donde se rellenan los garrafones no siempre dan el trato adecuado de limpieza o el proceso no es el correcto, por lo que en los objetos terminan por acumulan bacterias.

¿Qué usaremos para sustituir los garrafones de agua

Se cree que, por economía, salud o ambas, la población dejará de usar garrafones de agua y en su lugar implementarán los filtros o purificadores. Esto les permitirá ahorrar una lanita, tomar agua más saludable e incluso ayudar al medio ambiente, pues ya no desperdiciará líquido para lavar los envases.

Igualmente, la gente podría dejar de preocuparse por no tener agua potable en su casa; ya que fácilmente se pueden instalar purificadores que no ocupan mucho espacio y claramente reducirá el uso del plástico; uno de los mayores problemas en el mundo.

Garrafones de agua pirata

Aunque no lo creas, existen varios comercios que no cumplen con el debido proceso de lavado y desinfección de agua y hielo para consumo humano, según la Norma Oficial Mexicana (NOM) 201, lo que sin duda representa un riesgo para la salud.

Por ello las cadenas de agua, han optado por colocar el código de barras a sus garrafones, a fin de asegurarse de que el objeto es original y se puede cambiar sin problema por otro al comprar agua en las tienditas de la esquina o de autoservicio.

