Estas son las ofertas imperdibles de la cuponera Sam’s Club de septiembre

Las fiestas patrias están por comenzar y si aún no has hecho las compras necesarias para la celebración del día de la Independencia, no te puedes perder las ofertas de la cuponera de Sam’s Club .

La cuponera de Sam’s Club tiene una gran variedad de promociones para que puedas comprar desde despensa hasta productos electrónicos, aquí te contamos todo lo que debes saber de esta imperdible oferta.

¿Qué es la cuponera de Sam’s Club?

Cada año Sam’s ofrece la cuponera de descuentos especiales para las Fiestas Patrias. Los socios podrán encontrar promociones en la sección de alimentos, en bebidas alcohólicas y hasta electrodomésticos.

¿Qué ofertas habrá con la cuponera de Sam’s Club?

La cuponera de Sam´s Club tendrá una gran variedad de promociones entre las que destacan:

Tequila Viuda de Romero: Cristalino, Blanco o Reposado: 25% de descuento.

Tequila Campo Azul Selecto Blanco y Selecto Reposado: 25% de descuento.

Desinfectante natural Member’s Mark 500 ml: de $70 pesos a $60 pesos.

Pastel de Cajeta 1 pieza de $349 pesos a $309 pesos.

Tarta de Limón 1 pieza de $239 pesos a $209 pesos.

Hisense UHD 4K 65 pulgadas TV Google de $17,499 pesos a $8,499 pesos.

LG Barra de Sonido SH7Q de $8,999 pesos a $7,599 pesos.

LG Smart TV 43″ 4K UHD de $8,699 pesos a $5,999.

TCL QLED 55″ de $11,999 a $10,299 pesos.

Samsung Smart TV QLED 85″ de $34,499 peoss a $27,999 pesos.

Samsung Barra de Sonido HW-C450 de $4,499 a $3,299 pesos.

Samsung Smart TV Crystal 43″ 4K UHD de $8,499 pesos a $6,699 pesos.

JVC Roku TV LED 32″ de $5,299 pesos a $2,799 pesos.

Honor X8B Smartphone de $6,999 a $5,599 pesos.

Moto G54 Smartphone de $5,499 pesos a $3,999 pesos.

Samsung Galaxy A15 128GB de $3,999 pesos a $2,999 pesos.

Samsung Galaxy A25 128GB de $6,499 pesos a $4,499 pesos.

Lenovo Laptop IdeaPad Slim 3 con Mochila a $23,999 pesos a $20,399 pesos.

HP Laptop 14″ con Accesorios de $14,099 pesos a $12,599 pesos.

Suerox Bebida Hidratante 8 iones: $95 c/u

Genoprazol Omeprazol 20 mg de $225 pesos a $189 pesos.

QG5 Auxiliar para la colitis de $420 pesos a $349 pesos.

OneTouch Ultra Tiras Reactivas de $709 pesos a $619 pesos.

Cafi Aspirina Forte de $129 pesos a $99 pesos.

MAS Detergente Líquido – 10 L de $332 pesos a $529 pesos.

Vel Rosita Shampoo para ropa delicada de $448 pesos a $369 pesos.

Downy Suavizante de Telas Floral de $284 a 2 por $415 pesos.

Lavatrastes Aroma Limón Member’s Mark: Precio con descuento: $99

Huggies Supreme Pañales RN de $419 pesos a $355 pesos.

Bohemia Cerveza 4 Variedades de $519 pesos a $465 pesos.

Riunite Lambrusco Vino Tinto de $245 pesos a 2 por $429 pesos.

La Redonda Ruby Vino Tinto de $145 pesos a 2 por $259 pesos.

¿Hasta cuándo estarán las ofertas de la cuponera de Sam’s Club?

La cuponera de Sam’s Club estará disponible hasta el 17 de septiembre de 2024, por lo que aún tienes tiempo de aprovechar las promociones.

¿Cómo conseguir la membresía del Sam’s Club?

Para obtener tu Membresía del Sam’s Club puedes:

En línea puedes ingresar a sams.com.mx, selecciona la Membresía que más te convenga, realiza el pago correspondiente y listo.

También puedes acudir directamente a un Sam’s Club con tu identificación oficial y solicitar tu Membresía.

Otra forma de obtener la membresía es llamando a los teléfonos 800 503 9300/ 800 890 8700, proporciona la información que te soliciten y recoge tu Membresía.

