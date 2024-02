Estos son los efectos secundarios de darle fresas a tu gato

Los felinos son animales que, aunque son carnívoros pueden comer muchas verduras y frutas, mismas que le permitirán tener una dieta balanceada y una mejor salud; es por ello que muchos dueños de mascotas buscan dar frutas a sus felinos , una de las frutas que más curiosidad dan son las fresas. Fruta que tiene una gran variedad de vitaminas y minerales, pero existen efectos secundarios de darle fresas a tu gato.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

Los gatos tienen un sistema digestivo distinto al humano, y aunque algunos alimentos pueden no ser tóxicos o incluso ser beneficiosos para la dieta de los felinos, otros pueden causar problemas graves de forma inmediata o tener efectos a largo plazo; es por ello que es recomendable saber que podría pasar antes de darle fresas a tu gato.

Fresas en la dieta de los gatos

Las fresas tienen una gran variedad de beneficios para la salud humana. Es una fruta que contiene vitamina C, B9, potasio y manganeso. Debido a sus azúcares simples y a su cantidad de fibra, las fresas se consideran una buena fruta para las personas diabéticas, ya que no elevan los niveles de azúcar en sangre como podrían hacerlo otros tipos de fruta.

A pesar de que la fresa tiene grandes beneficios para la salud humana, esto es diferente con los gatos; Scientific American explica que los felinos no pueden percibir el sabor dulce, por lo que no podría mostrarse entusiasmado por el sabor de esta fruta. Aunado a esto, los gatos no pueden digerir el azúcar como el humano, un exceso de azúcar en la dieta de nuestras mascotas les causará problemas digestivos o de diabetes.

Es importante saber que es posible darle fresas a tu gato, pero nunca en exceso, para darle esta fruta a tu felino se debe lavar y quitar las hojas y tallo; después cortarla en pequeños trozos y ponerlos en el comedero habitual del gato. Las fresas no son tóxicas y pueden darse como premio o durante temporadas de calor para refrescar al animal.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado