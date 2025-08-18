VIDEO: Sicario ataca a balazos a un policía de tránsito; su compañero huye

En redes sociales circula un video viral que muestra una escena violenta que causó conmoción entre los internautas: el asesinato a sangre fría de un policía de tránsito, mientras realizaba su labor.

El video muestra el momento justo en el que un sicario se acerca a un policía de tránsito y lo asesina en medio de los transeúntes en calles de Ecuador. Te contamos los detalles.

Captan a sicario disparando a quemarropa a un policía de tránsito

Las cámaras de seguridad de las calles de Ecuador captaron una escena macabra que dejó consternados a los habitantes de la ciudad de Manta, ubicada en la provincia costera de Manabí.

La cámara capta al policía de tránsito parado en la esquina de una calle junto a su compañero. De acuerdo con medios locales, alrededor de las 11 de la mañana, aparece en la escena un hombre con casco de motociclista y camina hacia los dos agentes de tránsito.

De pronto, el sicario sacó de su pantalón una pistola, se acerca hacia uno de los policías de tránsito y le dispara a quemarropa en el rostro. El policía de tránsito cae de inmediato al suelo, ya sin signos vitales; mientras que, su compañero sale huyendo.

El ataque ocurrió a la vista de decenas de transeúntes y automovilistas que huyeron despavoridos del lugar.

El asesinato del policía de tránsito genera polémica en redes sociales

Tras lo ocurrido, medios locales señalaron que la ola de violencia en esta zona del país está alcanzando niveles preocupantes, pues ese mismo día, otro policía de tránsito fue acribillado mientras conducía una patrulla.

Al parecer, los asesinatos se debieron a hechos selectivos que tienen que ver con sucesos violentos ocurridos con anterioridad.

Esta situación de violencia generó polémica en redes sociales, donde los internautas ecuatorianos mostraron su preocupación por los índices de inseguridad. Sin embargo, los internautas también criticaron la reacción del segundo policía de tránsito que salió huyendo tras el ataque en lugar de auxiliar a su compañero.

