Ella es Jasveen Sangha, la “Reina de la Ketamina”, culpable de la muerte del actor Matthew Perry

El juicio de la muerte del actor Matthew Perry sigue y, en esta ocasión, Jasveen Sangha, conocida como “La Reina de la Ketamina”, acordó declararse culpable y avanzar con el proceso legal, en el que otras cinco personas también son investigadas por la sobredosis que sufrió Perry.

Jasveen se declarará culpable de cinco cargos federales, entre los que destaca el haber venido la ketamina que provocó la muerte del actor en el 2023, de acuerdo con la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

¿Quién es Jasveen Sangha?

Se trata de una mujer de 42 años identificada como narcotraficante, quien podría enfrentar una pena máxima de 65 años en prisión, ya que, además de ser investigada por vender ketamina al actor, también enfrenta cargos por distribución de dicha sustancia, así como de distribución de metanfetamina.

Las investigaciones señalaron que Jasveen sería una de las principales vendedoras de ketamina en Estados Unidos, quien tenía un escondite en North Hollywood, California, en donde fabricaba, almacenaba y distribuía sustancias controladas, incluyendo metanfetamina.

Por si fuera poco, autoridades determinaron que la ketamina que provocó la sobredosis del actor fue dada desde el escondite de Sangha, por lo que sería una de las principales culpables de su fallecimiento.

Las personas acusadas por la muerte de Matthew Perry

Además Jasveen Sangha, los otros acusados por la muerte del actor son: el Dr. Salvador Plasencia ; Eric Fleming (asistente de Perry); Kenneth Iwamasa; y el Dr. Mark Chávez.

Por su parte, Iwamasa, Fleming y Chávez acordaron acuerdos de culpabilidad en el 2024; asimismo, Plasencia se declaró culpable de cuatro cargos de distribución de droga durante julio del 2025, y ahora, Sangha también acordó declararse culpable.

