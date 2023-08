5 series sobre el universo de Star Wars en Disney Plus que debes ver antes del estreno de Ashoka

El universo de Star Wars continúa expandiéndose y suma a su franquicia a Ashoka, serie protagonizada por la ex Jedi Ahsoka Tano y estará disponible en Disney Plus a partir del 23 de agosto. A Ashoka ya la habíamos visto antes en otra famosa producción, The Mandalorian (2019), una de las historias que nos han permitido tener más de la famosa saga.

El personaje de Ahsoka ha resultado lo suficientemente interesante como para que Dave Filoni, quien ya es un viejo conocido en la sagas del universo expandido de Star Wars , tomara la decisión de replicar el éxito que tuvo con The Mandalorian en 2019 o The Book of Boba Fett en 2021, y ahora detallar la vida de la guerrera Jedi.

Vale la pena recordar que Ahsoka Tano no es nueva en la saga de Star Wars, y es que antes de su producción homónima o aparición en el Mandaloriano, su personaje se hizo presente en otras series de Disney Plus, de hecho, verlas antes del ansiado estreno de la exJedi en la plataforma de streaming te ayudará a comprender mejor su historia.

¿De qué va la nueva serie de Star Wars sobre Ashoka?

La nueva serie de Disney Plus , próxima a estrenarse, es un live action de Ahsoka Tano, en una etapa más adulta, por ello, vale la pena hacer memoria de su vida, su niñez y el acercamiento que tuvo con Anakin Skywalker.

Y es que aunque su personaje ya había aparecido antes en otras producciones, salvo en aquellas en las que compartió créditos con Pedro Pascal, en todas las demás, su personaje ha sido animado, pero esta vez, repitiendo su papel en “The Mandalorian”, la actriz neoyorquina Rosario Dawson se convertirá en Ahsoka.

Series de Disney+ donde también aparece Ashoka

Star Wars: La guerra de los clones (2008)

Con 7 temporadas al aire, esta serie dirigida por Dave Filoni y producida por George Lucas y Catherine Winder, fue todo un suceso para los fans de la franquicia, por más de 10 años la historia regaló acción, sin embargo, aunque Ahsoka aparece en gran parte de esta, ahí no fue su debut, en realidad, ella apareció por primera vez en la película “ The Clone Wars ”, según recuerda “Star Wars Wiki”.

Star Wars: Rebels (2014)

Esta serie de 4 temporadas creadas por Dave Filoni, Carrie Beck y Simon Kinberg muestra como las fuerzas imperiales buscan destruir a los Jedi, al tiempo que Ashoka conforma su propio equipo de guerreros, mismos que la acompañaran en su nueva serie en Disney Plus , así que si quieres conocerlos, tienes que ver esta historia.

Rebels will rise.



Experience the two-episode series premiere of #Ahsoka, a Star Wars Original series, streaming August 23 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/mGvpTlDrc0 — Ahsoka (@ahsokaofficial) August 4, 2023

The Mandalorian (2019)

Con 3 temporadas al aire, el drama de Jon Favreau, Deborah Chow, Taika Waititi, Rick Famuyiwa, Bryce Dallas Howard y Dave Filoni, disponible en Disney Plus , nos mostró por primera vez en carne y hueso al personaje de Ahsoka, interpretado por Rosario Dawson y que repitió en la serie de Boba Fett y en un par de días en su propia serie.

El libro de Boba Fett (2021)

Creada por Jon Favreau, esta historia de solo una temporada con 7 episodios muestra el encuentro de Din Djarin y Ahsoka Tano, y entonces tenemos una nueva aventura llena de acción

Star Wars: Historias de los Jedi (2022)

De Dave Filoni, esta miniserie de solo 6 cortos animados también dedica espacio a Ahsoka Tano y Conde Dooku, donde los vemos convertirse en Jedi y Lord Sith, así que tienes que verlos.

