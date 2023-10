Elon Musk quiere que X, antes Twitter, sustituya a los bancos: Así funcionaría

Elon Musk, el visionario emprendedor detrás de empresas como Tesla y SpaceX, está listo para revolucionar el mundo financiero una vez más. En una sorprendente revelación, Musk anunció sus planes de transformar la plataforma de redes sociales X , anteriormente conocida como Twitter, en un competidor de pleno derecho de las instituciones bancarias tradicionales. Según Musk, esta transformación será una realidad en tan solo un año.

El enfoque de Musk se centra en convertir X en una plataforma fintech completa, capaz de ofrecer una amplia gama de servicios financieros. En sus propias palabras:

Si se trata de dinero, estará en nuestra plataforma. Dinero o valores o lo que sea. Entonces, no es simplemente como ‘envía $20 a mi amigo’. Estoy hablando de que no necesitarás una cuenta bancaria

Musk compartió sus ambiciosos objetivos con los empleados de X en una llamada telefónica. El medio especializado The Verge obtuvo una grabación de audio de la llamada , siendo los primeros en informar sobre esta impactante noticia.

Este anuncio tiene raíces en el pasado de Musk, ya que el cambio de nombre apresurado de Twitter a X tiene una conexión directa con X.com, el proyecto de banca en línea de Musk que se fusionó con Confinity en 2000, y que más tarde se convertiría en PayPal. Musk sostiene que su visión original para X.com todavía es factible, citando la hoja de ruta del producto que él mismo escribió junto con David Sacks en julio de 2000.

¿Cómo funcionaría este nuevo proyecto?

Bajo la visión de Elon Musk , X se convertiría en un centro financiero integral que ofrecería préstamos, tarjetas de débito, opciones de ahorro y la capacidad de que los usuarios se envíen dinero entre sí sin importar su ubicación. Esta ambiciosa transformación se enmarca en una publicación de blog reciente en la que la directora ejecutiva de X, Linda Yaccarino, mencionó la intención de la plataforma de permitir que el dinero fluya tan libremente como la información y la conversación, y mencionó la obtención de licencias de transmisión de dinero en varios estados.

La visión de Musk de convertir una plataforma de redes sociales en un rival de los bancos no es única. WeChat, una plataforma de redes sociales con sede en China, ha demostrado que es posible ofrecer servicios financieros como transferencias de dinero y pagos en una plataforma de redes sociales . Sin embargo, el camino hacia esta transformación podría no ser sencillo para X, ya que se informa que los usuarios activos diarios de la plataforma están disminuyendo. Además, convencer a los usuarios de cambiar a una membresía Premium ha sido un desafío, aunque X afirma que los suscriptores Premium pasan tres veces más tiempo en la plataforma que los no suscriptores.

La visión de Elon Musk para X como un rival de los bancos representa un paso audaz en la evolución de la tecnología financiera y plantea importantes interrogantes sobre el futuro de las instituciones financieras tradicionales. Con un plazo de un año para lograr este cambio drástico, el mundo estará atento para ver si Musk logra convertir su visión en realidad.

